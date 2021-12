Valtteri Bottakselle armotonta kritiikkiä – entinen F1-kuljettaja nosti esiin suomalaisen ison ongelman

Marc Surerin mukaan Sergio Perez otti apumiesten taistelussa niskalenkin Valtteri Bottaksesta.

Viisi kautta suurtalli Mercedeksessä viettänyt Valtteri Bottas siirtyy ensi kaudeksi Alfa Romeon riveihin. Suomalaisen urakka Mersulla päättyi viidenteen valmistajien mestaruuteen. Kuljettajien mestaruus karkasi päätöskisan viimeisellä kierroksella Lewis Hamiltonin näpeistä Red Bullin Max Verstappenille.

Bottaksen viimeinen kausi saksalaistallin autossa oli vaisu. Hän sijoittui kuudenneksi, eikä siten pystynyt auttamaan Hamiltonia kiivaassa mestaruustaistossa – toisin kuin Verstappenin tallikaveri Sergio Perez, joka pidätteli Hamiltonia härskisti takanaan kisan puolivälin paikkeilla.

Entisen F1-kuljettajan Marc Surerinin mielestä Perez onnistui "siipimiehen” roolissaan paremmin kuin Bottas.

Surer muistuttaa, että jos Bottas olisi ollut kisassa kärkikahinoissa, asetelmat viimeisen kierroksen sprinttiin olisivat olleet täysin toisenlaiset kuin Abu Dhabissa nähtiin. Verstappen olisi turva-auton takana renkaita vaihtaessaan pudonnut myös suomalaisen taakse, ja peli olisi ollut selvä.

– Kahden auton ohittaminen yhden kierroksen aikana ei olisi ollut mahdollista. Mutta Bottasta ei näkynyt missään, Surer sanoi Formula1.de-sivustolle.

88 F1-osakilpailuun vuosina 1979–1986 osallistuneen Surerin mukaan Bottaksella on kuljettajana yksi merkittävä heikkous.

– Bottas on ongelmissa jäädessään ruuhkaan. Hän jää aina jumiin ja on todellisissa vaikeuksissa. Hän ei vain pysty ohittamaan yli sekuntia hitaampia autoja radan nopeimmalla autolla. Se on hänen heikkoutensa, Surer ruotii.

Toisaalta suomalaisen puhdas ajovauhti taas saa sveitsiläiseltä kehuja.

– Hän on aina vahva yhdellä kierroksella, joskus jopa niin hyvä, että on edelle itseään Lewis Hamiltonia. Ja se taas on puolestaan Perezin heikkous.

Bottas oli kuljettajien MM-sarjassa kolmas Hamiltonin ja Verstappenin jälkeen. Perez oli pisteissä neljäs.