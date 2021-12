Max Verstappenilta kova tunnustus – valmis jättämään F1-sarjan yhden miehen vuoksi

On olemassa henkilö, jota ilman Max Verstappen ei halua kilpailla.

Gianpiero Lambiase (vas.) on tärkeä mies Max Verstappenin ajouralla.

F1:n hallitseva maailmanmestari Max Verstappen olisi valmis jättämään MM-sarjan, jos hänen kisainsinöörinsä Gianpiero Lambiase lähtisi Red Bullin tallista. Brittiläisitalialaista Lambiasea pidetään tasapainottavana hahmona tuittupäisen Verstappenin, 24, elämässä.

Lambiase on ollut hollantilaisen kisainsinööri siitä saakka, kun kuskilahjakkuus tuli Red Bullille 18-vuotiaana.

– Olen sanonut, että teen töitä vain hänen kanssaan. Heti kun hän lopettaa, minäkin lopetan, Verstappen sanoi kotimaansa Ziggo Sportille, jota Daily Mail siteeraa.

– Voimme olla kovasanaisia toisiamme kohtaan joskus, mutta sitä minä haluan. Hänen pitää sanoa minulle, kun olen nuija ja päin vastoin.

Kisainsinööri on se tallin jäsen, johon kuski on radion välityksellä ensisijaisesti yhteydessä kisan aikana. Yksi kisainssin tehtävistä on rauhoitella kuljettajaa, jos kilpailu ei suju toivotusti.

Lambiasen jäisiä hermoja tarvittiin esimerkiksi Abu Dhabin GP:ssä joulukuussa, kun Verstappen ohitti erikoisen turva-autohässäkän jälkeen Mercedeksen Lewis Hamiltonin F1-kauden viimeisellä kierroksella ja ajoi uransa ensimmäiseen maailmanmestaruuteen.