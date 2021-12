Valtteri Bottas ja Mika Häkkinen edustavat Suomea autokisassa Ruotsissa – ”Kyllä Mikakin sen aika tosissaan ottaa”

Valtteri Bottas ja Mika Häkkinen edustavat Suomea Mestarien kisassa.

Race of Champions eli Mestarien kisa järjestetään talvella ensi kertaa lumella ja jäällä. Piitime (ruots. Piteå) isännöi kilpailua 5.–6. helmikuuta.

Mukana on taas myös suomalaisväriä, kun Valtteri Bottas ja Mika Häkkinen osallistuvat kilpailuun edustaen sinivalkoisia värejä myös maakisassa. Vastaan tulee muiden muassa Saksan parivaljakko Sebastian Vettel–Mick Schumacher.

Ensi kertaa kisaan osallistuva Bottas odottaa tapahtumaa innolla.

– Se on kyllä kova juttu. Mika on lapsuuteni tähti, jota katsoin ylöspäin. On hauskaa päästä samaan tiimiin. Uskon, että voimme pärjätäkin, Bottas kertoo IS:lle.

– Se on hauskanpitoa, mutta kun kypärät laitetaan päähän, ei siinä paljoa nostella. Kyllä Mikakin sen aika tosissaan ottaa. Hän on kuulemma alkanut jo fyysisesti treenaamaankin sitä kisaa varten.

Bottas ajaa ensi kaudella kilpaa Alfa Romeolla. Ennen kauden alkua ohjelmassa on Race of Champions.

Häkkinen toimi takavuosina Bottaksen manageritiimissä yhdessä Didier Cotonin ja Toto Wolffin kanssa. Viime kesänä suomalaisen sopimusneuvotteluita oli hänen itsensä lisäksi hoitamassa etunenässä Coton, mutta myös ”Häkä” on yhä vaikuttanut Bottaksen taustalla.

Bottas ja Häkkinen ovat tasaisin väliajoin yhteydessä.

– Soittelemme arviolta kerran viikkoon tai kahteen. Välillä juttelemme niitä näitä, välillä ajohommista, Bottas kertoi.