Muhiiko F1:ssä koko autoteollisuuden ja liikenteen mullistava keksintö? ”Tämä on todella iso asia”

F1-autojen tulevaisuuden tekniikka on iso puheenaihe myös koko autoteollisuuden kannalta.

Juttu on julkaistu ensimmäistä kertaa 31. lokakuuta 2021.

F1-sarja on isojen muutosten ja haasteiden keskellä. Mammuttimaisen sarjan pitää vastata terävästi etenkin ympäristökysymyksiin, jotta se voisi vastedeskin pulskasti ja voisi ylipäätään perustella olemassaolonsa muuttuvassa maailmassa.

Nelinkertainen maailmanmestari Sebastian Vettel, 34, totesi hiljattain Autosportissa, että F1:stä olisi mahdollista tehdä ekologisesti vihreä menettämättä lajille tunnusomaista vauhtia ja näyttävyyttä.

Vettelin mielestä lajin parissa on niin paljon älykästä väkeä ja insinööritaitoa, että ratkaisut varmasti löytyvät.

Saksalaistähti Vettel kuitenkin varoitti, että sarja on vaarassa kuihtua kokonaan pois, jos F1 ei porhalla ympäristöasioiden teknisissä kysymyksissä suunnannäyttäjänä.

Sähköformuloiden kilpaluokka on jo olemassa, ja tuotantoautotkin ovat sähköistyneet kovaa vauhtia viime aikoina. F1:ssä kuuma puheenaihe on kuitenkin täysin kestävän kehityksen mukainen polttoaine.

Aston Martin -kuljettaja Vettel on puhunut vahvasti hiilineutraalien synteettisten polttoaineiden kehittämisen puolesta. Samoilla linjoilla ovat legendaarisen Ferrarin F1-tallin päällikkö Mattia Binotto ja italialaisvalmistajan pitkäaikainen yhteistyökumppani, energiajätti Shell.

– Tämä on todella iso asia. Tämä on oleellista F1:n tulemisessa kestävän kehityksen mukaiseksi. F1 on aina ollut alustana uusille innovaatioille. Täysi sähköistyminen ei ole ainoa ratkaisu, Ferrari-pomo Binotto lausui Autosportin mukaan.

– Akkujen tekniikka on edistynyt viime vuosina uskomattomalla tavalla. Mutta nestemäisillä polttoaineilla on parempi energiatiheys. Se antaa meille oivan mahdollisuuden tuottaa huippuluokan suorituskykyä, säesti Shellin johtoportaaseen kuuluva István Kapitány.

Ferrarin tallipomo Mattia Binotto, 51, haluaa katsoa tarmokkaasti tulevaisuuteen.

F1:ssä on suunniteltu, että vuonna 2025 sarjan ajokeissa olisivat voimanlähteet, jotka käyttäisivät sataprosenttisesti kestävän kehityksen mukaista polttoainetta.

Jos F1:n suunnitelmat toteutuisivat, saattaisi se tarkoittaa mullistusta myös autoteollisuuteen ja liikenteeseen ylipäätään.

F1 ja sen yhteistyökumppanit eivät tietenkään ole ainoita tahoja, joissa synteettistä polttoainetta pohditaan. Energiayhtiö St1:n omistaja, miljardööri Mika Anttonen kertoi jo viime vuonna MTV:lle kehitteillä olevasta synteettisestä polttoaineesta, jolla polttomoottoriautoille saataisiin lisää elinvuosia.

– Synteettisessä polttoaineessa on kaksi keskeistä raaka-ainetta. Toinen on vety, jota voidaan erottaa vedestä uusiutuvalla sähköllä, ja toinen on se meidän ongelmamme, hiilidioksidi, jota on laskettu jo yli 800 miljardia tonnia. Sitä sidottaisiin ilmasta ja konsentroitaisiin 100-prosenttiseksi hiilidioksidiksi, Anttonen selvitti MTV:lle.

MTV:n jutussa kerrottiin, että kun vety ja hiilidioksidi yhdistetään, saadaan synteettistä metaania, eli maakaasua.

– Sitä voi käyttää jo suoraan monissa kohteissa. Jatkojalostamalla siitä saadaan myös nestemäisiä polttoaineita, Anttonen sanoi MTV:lle.

Myös maineikas autonvalmistaja Porsche on kertonut kehittelevänsä synteettistä polttoainetta. Porschen moottoriurheilujohtaja Frank-Steffen Walliser totesi Motor1-sivuston mukaan uskovansa, että polttomoottoriautot saataisiin ajossa yhtä ympäristöystävällisiksi kuin sähköautot.

Synteettisen polttoaineen kohdalla ratkaistavana ovat tietenkin hinta- ja saatavuuskysymykset – niin kuin uusien innovaatioiden kohdalla aina.

Porsche on kertonut tähtäimekseen uuden polttoaineen testien aloittamisen ensi vuonna.