Autosportilta villi spekulaatio kohuskenaariosta: Ajaako Valtteri Bottas sittenkin Mercedeksellä ensi kaudella? ”Loogisin ratkaisu”

Autosport vihjaa jopa Valtteri Bottaksen paluulla Mercedekselle, jos Lewis Hamilton päättää lopettaa uransa.

Mitä tekee Mercedes-talli, jos Lewis Hamilton päättääkin yllättäen lopettaa uransa formula 1 -sarjassa? Asia nousi esille sen jälkeen, kun tallipäällikkö Toto Wolff vihjasi, ettei Hamilton välttämättä jatka uraansa ensi kaudella.

Wolff painotti toivovansa, että Hamilton jatkaa – muttei voinut taata sitä. Tallin toista autoa ajaa ensi kaudella uusi tulokas, Williamsilta siirtyvä George Russell.

Mercedeksellä on myös leivissään sähköformulasarjassa ajavat Nyck De Vries ja Stoffel Vandoorne, joista molemmilla on kokemusta F1-autoista – mutta kumpikaan ei ole erityisen kokenut F1-kuski. Mercedes etsisi mitä todennäköisimmin kokenutta aisaparia Russellille.

Autosportin mukaan Mercedeksellä olisi kaksi selkeää vaihtoehtoa, jos seitsenkertainen maailmanmestari lyö pillit pussiin.

– Jos Hamilton ei jatka, niin todennäköisesti Wolffin puhelin soisi taukoamatta, kun jo uransa lopettaneet tai vailla ajopaikkaa olevat kuskit tavoittelisivat paikkaa. Viime aikoina sarjassa ajaneista Kimi Räikkösellä tuskin olisi kiinnostusta palata F1:een. Nico Hülkenberg voisi olla varavaihtoehto, ainakin lyhytaikainen, sivusto arvioi.

Esteban Ocon kyttäsi Valtteri Bottaksen ajopaikkaa pari vuotta sitten.

Lehden arvion mukaan kaksi todennäköisintä vaihtoehtoa Hamiltonin korvaajaksi olisivat Alpinen Esteban Ocon ja Alfa Romeolle juuri Mercedekseltä siirtynyt Valtteri Bottas.

Ocon on entinen Mercedeksen juniorikuljettaja ja oli myös tallin varakuski 2019. Bottas päätti juuri viisi kautta kestäneen taipaleen Hamiltonin kakkosmiehenä ja siirtyi Alfan leiriin.

Oconin värvääminen avaisi myös Alpinelle tilaisuuden nostaa F2-mestari Oscar Piastri F1-ajokkiin. Suurlahjakkuuden pestaaminen olisi varmasti houkuttelevaa.

– Silti Alpinen näkökulmasta talli on sijoittanut paljon Oconin kehittämiseen, ja hän on osoittanut vahvuutensa. On todennäköistä, että tallin pitkän aikavälin tulevaisuus pyörii Oconin, ei Fernando Alonson ympärillä.

Autosportin arvion mukaan Bottaksen paluu olisi ”kaikista selkein ratkaisu” tuoreesta Alfa-sopimuksesta huolimatta.

– Bottaksen kokemus Mercedeksellä on mittavampaa kuin kellään muulla. Hänet voisi sijoittaa suoraan toimintaan ilman tarvetta pitkälle sopeutumisprosessille. Se olisi loogisin ratkaisu, jos talli tarvitsisi lyhyellä varoitusajalla kuljettajan ensi kaudeksi.

Luonnollisesti Mercedeksen pitäisi päästä sopuun Alfan kanssa jonkinlaisesta korvauksesta – sen Autosport spekuloi olevan täysin realistista, koska Wolff ja Alfa-pomo Fredric Vasseur ovat hyvin läheisiä. Lisäksi Alfalla olisi takataskussaan yhä ilman ajopaikkaa jäänyt Antonio Giovinazzi, jonka paluu talliin varmasti ilahduttaisi myös voimanlähteet toimittavaa Ferraria.