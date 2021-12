Toto Wolff myöntää – F1:n mestaruustaisto lähti käsistä: ”Me ylitimme rajan”

Toto Wolff myöntää, että tallipäälliköiden kipakat radioviestit asettivat kilpailujohtaja Michael Masin epäreiluun asemaan.

Formula ykkösten urheilujohtaja Ross Brawn totesi F1-kauden päätyttyä, että tallipäälliköiden ja F1-kilpailujohtajan radioyhteys kisojen aikana on katkaistava.

Asia nousi pinnalle kauden mittaan ja erityisesti kauden päätöskisassa, kun mestaruustaistossa olleet Mercedeksen Toto Wolff ja Red Bullin Christian Horner vauhkosivat kilpailujohtaja Michael Masille radioyhteyden kautta.

Perinteisesti tallien yhteydenpidosta kisakontrollin kanssa ovat vastanneet tallien urheilujohtaja. Päättyneelle kaudelle F1 ja kansainvälinen autoliitto FIA päättivät tuoda tv-lähetyksiin uutta sykettä julkistamalla valittuja pätkiä tallien ja kilpailujohtaja Masin keskusteluista, ja tallipäälliköt ovat osaltaan "tunkeneet" radiolinjoille.

Kauden päätöskisassa Abu Dhabissa Wolffin ja Hornerin kiivailu Masille tämän tekemistä päätöksistä ärsytti kokenutta F1-vaikuttajaa Brawnia.

– Se on kuin jalkapallovalmentaja neuvottelemassa erotuomarin kanssa. Ei ole hyväksyttävää, että tallipomot laittavat Michaelin (Masi) sellaisten paineiden alle kisan aikana, Brawn puuskutti Auto, Motor und Sport -sivustolle ja ilmoitti, että yhteys tallipäälliköiden ja F1-kisajohdon välillä ei ole käytössä ensi kaudella.

Wolff myöntää Autosportille olevansa samaa mieltä Brawnin kanssa.

– Syytän samalla Rossia (Brawn) ja itseäni, sillä olemme osaltamme olleet päättämässä radiokeskusteluiden suuremmasta läpinäkyvyydestä ja niiden tuomisesta fanien viihdykkeeksi. Tarkoitus oli hyvä, mutta luulen, että menimme vähän liian pitkälle, Wolff miettii.

– Sekä minun että Christianin (Horner) on myös katsottava peiliin. Saimme mahdollisuuden puhua suoraan kilpailujohtajalle, ja koska taistelemme niin kiivaasti tiimiemme eteen, me kaikki ylitimme rajan. Kilpailujohtajan elämää ei paine tallipäälliköiltä helpottanut, se on selvä.