Kimi Räikkönen tyrmäsi väitteet perhe-elämän raskaudesta – heitti viileän kuitin epäilijöille

Kimi Räikkönen kertoi saksalaislehdelle tulevaisuuden suunnitelmistaan.

Upean formula 1 -uransa lopettanut Kimi Räikkönen kertoi saksalaislehti Auto Motor und Sportin laajassa haastattelussa tulevaisuuden suunnitelmistaan.

Räikkönen ihmetteli etenkin väitteitä, joiden mukaan perhe-elämästä voisi muodostua yllättävän raskasta entisille huippu-urheilijoille.

– Monet ihmiset ovat sanoneet minulle, että jos olen kotona kuusi kuukautta, seinät kaatuvat päälle. Jos heille on käynyt näin tai jos he tuntevat olonsa niin pahaksi, heidän ehkä pitäisi ehkä löytää uusi koti tai toinen perhe. Rakastan kotona olemista ja odotan, että saan viettää enemmän aikaa perheeni kanssa ja tehdä tavallisia asioita. Vapaa-aikani on minulle tärkeämpää kuin mikään muu, Räikkönen kertoi lehdelle.

Kimi Räikkönen nauttii siitä, etteivät tiukat aikataulut enää sanele hänen elämäänsä.

Hän kertoi nauttivansa valtavasti siitä, etteivät aikataulut enää sanele hänen elämäänsä samalla tavalla kuin uran aikana. Varsinkin matkustaminen ja poissaolo perheen parista kävi voimille. Nyt Räikkönen ottaa rennosti.

– Voin olla viikon kotona ja olla silti onnellinen ihminen. Pelkästään tunne, ettei minun enää tarvitse tehdä sitä tai tätä, antaa tyydytystä. Perhe on etualalla. Sitten katsotaan mitä tapahtuu. Minulla ei ole mitään tarvetta päättää tänään, mitä teen tulevaisuudessa.

Räikkönen voitti formula 1 -urallaan maailmanmestaruuden Ferrarilla 2007. Osakilpailuvoittoja F1:ssä kertyi yhteensä 21 ja palkintosijoja 103.

Osa hänellä olevista palkinnoista on kopioita alkuperäisistä. Joka tapauksessa erilaisia palkintoja löytyy riittämiin.

– Se ovat laatikoissa jossakin varastossa. Yksi taitaa olla toimistossani. Nyt on aikaa. Ehkä jossakin vaiheessa etsin ne ja panen ne esille, Räikkönen sanoi.

Räikkösen perheeseen kuuluvat vaimo Minttu sekä lapset Robin, 6, ja Rianna, 4.