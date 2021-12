Lewis Hamilton lopetti F1-sarjan seuraamisen Instagramissa – asiantuntija otti kantaa uran päättymispuheisiin: ”Ei epäilystäkään”

Lewis Hamiltonin tulevaisuus on yllättäen hämärän peitossa.

Jatkuuko seitsenkertaisen maailmanmestarin Lewis Hamiltonin ura F1-sarjassa vai ei?

Kysymyksestä tuli polttavan ajankohtainen torstaina, jolloin Hamiltonin Mercedes-tallin pomo Toto Wolff tuli julkisuuteen ja puhkui yhä pyhää raivoa F1-kauden päätöskisan tapahtumista.

Wolff sanoi, ettei voi sanoa varmaksi, että Hamilton, 36, jatkaa ajamista skandaalin jälkeen. Kaksikko myös boikotoi Kansainvälisen autoliiton FIA:n torstai-iltana järjestämää palkintogaalaa.

Lisää vettä huhumyllyyn toi Hamiltonin tempaus sosiaalisessa mediassa: kuskitähti lopetti F1-sarjan virallisen tilin seuraamisen Instagramissa. Hiljaisen mielenosoituksen muun muassa huomasivat espanjalainen Sport-lehti ja italialainen Formulapassion-sivusto.

Lue lisää: Toto Wolff lataa kovaa tekstiä – ei voi vahvistaa Lewis Hamiltonin jatkavan uraansa F1-skandaalin jälkeen

Entinen F1-tähti David Coulthard ei kuitenkaan usko Hamiltonin heittävän kypärää kaivoon, vaikka takaisku kirveleekin.

– Hamiltonin sitoutumisesta ei ole epäilystäkään, Coulthard sanoi Daily Mailin mukaan BBC Radio 5 Livelle.

Lue lisää: Max Verstappenin äiti huomasi merkittävän muutoksen pojassaan – syynä F1-tähden rakastuminen vanhempaan naiseen

Mika Häkkisen entinen tallitoveri Coulthard ylisti Hamiltonin ajotaitoja ja urheiluhenkeä sekä huomautti, että tämä on aiemminkin urallaan kohdannut vaikeuksia ja voittanut ne.

– Hän on jo aiemmin sitoutunut ajamaan vielä kaksi vuotta. Hän on joukkuepelaaja ja sitoutunut talliinsa. Ensi vuonna hän on taas radalla ja jahtaa kahdeksatta maailmanmestaruuttaan, Coulthard sanoi.