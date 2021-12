Max Verstappenin äiti huomasi merkittävän muutoksen pojassaan – syynä F1-tähden rakastuminen vanhempaan naiseen

Maailmanmestari Max Verstappenin äiti Sophie Kumpen sanoo, että rakastuminen Kelly Piquetiin muutti hänen poikansa.

Max Verstappenista tuli sunnuntaina historian ensimmäinen hollantilaiskuljettaja, joka on voittanut F1-maailmanmestaruuden.

Hetki oli tunteikas koko Verstappenin perheelle, jolle kilpa-autoilu on elämäntapa. Maxin isä Jos Verstappen on entinen F1-kuljettaja ja äiti Sophie Kumpen ajoi nuoruudessaan kartingia.

Belgialainen Kumpen kertoi mestaruuden varmistumisen jälkeisistä tunnelmistaan heti tuoreeltaan hollantilaiselle AD-lehdelle.

– Nyt se alkaa vasta upota tajuntaan: lapseni on maailmanmestari. Huusin, ulvoin ja myös itkin. Nyt samppanjapullojakin aletaan availla, Kumpen iloitsi.

Tunteikas äiti kertoi myös huomanneensa kauden aikana merkittävän muutoksen pojassaan. Vaikka mestaruustaistelu Lewis Hamiltonin kanssa venyi kauden päätöskisaan asti, aikaisemmin hermokimppuna tunnettu Verstappen ei antanut paineiden vaikuttaa suoritukseensa.

– Hänestä on tullut tämän vuoden aikana oikea äijä. Hän ei enää menetä hermojaan, vaan näyttää aina rauhalliselta, Kumpen kuvaili.

Äiti näki kokemuksen ja iän vaikuttaneen poikansa käytökseen, mutta myös tämän siviilielämässä on tapahtunut merkittävä muutos. Verstappen, 24, on löytänyt rinnalleen brasilialaisen Kelly Piquetin, 33, jonka isä Nelson on kolminkertainen F1-mestari.

– Suhde vanhempaan naiseen, jolla on jo lapsi, voi muuttaa miehen, Kumpen arveli.

Kelly Piquet syleili Max Verstappenia F1-mestaruuden ratkettua.

Kelly Piquet oli ennen Verstappenia yhdessä venäläisen F1-kuskin Daniil Kvjatin kanssa. Vuonna 2020 eronneella pariskunnalla on yhteinen tytär, vuonna 2019 syntynyt Penelope.