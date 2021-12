Suomalaisasiantuntijalla selvä mielipide F1-kauden ratkaisusta – ”Ihan tyrmistyttävää”

F1-kausi päättyi skandaalinkäryiseen kilpailuun.

Formula ykkösten MM-sarja sai viime sunnuntaina yhden dramaattisimmista ja kyseenalaisimmista loppuratkaisuistaan.

Kausi päättyi Red Bullin ja Max Verstappenin juhliin, vaikka kauden päätöskisaa Abu Dhabissa oli hallinnut Mercedeksen Lewis Hamilton.

Lähtölaukauksen dramaattiselle lopulle antoi Williamsin Nicholas Latifi, joka ajoi seinään viisi kierrosta ennen maalia.

Kanadalaisen ulosajo aiheutti radalle turva-auton, joka sulatti Hamiltonin johdon.

Ensin kilpailunjohtaja Michael Masi ilmoitti, että kierroksella ohitetut autot eivät saa ohittaa turva-autoa päästäkseen takaisin johtokierrokselle.

Yllättäen kuitenkin kilpailun viimeistä edellisellä kierroksella ilmoitettiinkin, että Hamiltonin ja Verstappenin välissä olleet kierroksella ohitettavat saavat ohittaa turva-auton ja ajaa itsensä johtokierrokselle. Heti perään tuli ilmoitus, että turva-auto poistuu radalta.

Tämä ilmoitus tuli vain muutama mutka ennen maalisuoraa, joten nämä kuljettajat eivät koskaan edes ehtineet ottamaan letkaa kiinni. Kilpailujohto tuli samalla rikkoneeksi omia sääntöjään, joiden mukaan turva-auton takana olisi pitänyt yhä jatkaa kisan viimeinen kierros.

Lue lisää: Kommentti: F1-mestaruuden ratkaisusta tuli täysi skandaali

– Linja puuttuu täysin. Ehkä Charlie Whitingillä (edesmennyt kilpailujohtaja) olisi ollut enemmän ballseja tässä kohtaa. Oliko tämä vain amerikkalaisten show-hommaa? Marko Koiranen pohtii.

Koiranen on pitkäaikainen suomalainen autourheiluvaikuttaja ja pikkuformulapomo. Hän on myös ihmetellyt tapaa, miten F1-sarjassa tallipäälliköt voivat ottaa yhteyden kilpailujohtajaan prässätäkseen tätä. Näitä keskusteluita on kuultu myös tv-lähetyksissä.

– Jos minä olisin siellä tuomarina, kysyisin että mitä te tänne soitatte. Meillä asiat on tehty paljon järkevämmin: kilpailunjohtajaan ei voi ottaa yhteyttä. Sieltä tulee vain meille kutsu, jos oma kuskimme törttöilee. Keskustelut käydään kilpailunjohtajan luona eikä missään radioissa, Koiranen sanoo ja kertoo käytännön olevan tällainen niin pikkuformulaluokissa kuin prototyyppipuolellakin.

Viihdearvo oli toki taattu.

– Mieti, miten mielenkiintoinen saatiin tämän vuoden sarjasta.

Lewis Hamilton joutui pettymään.

Koiranen sanoo, että hänelle ei ollut merkitystä, kumpi voittaa maailmanmestaruuden.

– Verstappen on testannut meillä. Häneen on hyvä kontakti ja välit, hän jakoi (Koirasen järjestämän sarjan) F4-kisassamme palkintoja, ja testeissä annoimme hänelle ilmaisia renkaita, koska pidimme häntä niin kovana jätkänä. Mitä hän onkin.

– Mutta oli ihan tyrmistyttävää, miten sääntöjä tulkittiin. Miksi otettiin vain neljä autoa heidän välistään pois? Odotin täysin, että turva-auton perässä tullaan maaliin. Ei siinä ollut vaihtoehtoja, kun kaikkia ei ehditty ajattamaan takaisin jonoon.

Max Verstappen juhlii maailmanmestaruutta.

Hamilton sanoi kisan loppuhetkillä radiossa tallilleen, että kisa on manipuloitu. Varikolle kilpailun jälkeen palattuaan hän istui pari minuuttia yksin autossaan, mutta meni sitten onnittelemaan Verstappenia eikä myöskään valittanut Jenson Buttonin ratahaastattelussa.

– Hamilton on päällikkö. Voin kuvitella, mikä poru olisi alkanut, jos olisi mennyt toisin päin. Alkoihan se jo 1. kierroksen tilanteesta.

Koiranen viittaa Verstappenin ohitusyritykseen Hamiltonista. Hollantilainen syöksyi radan 6. mutkaan sisäpuolelle. Hän ei ollut lähelläkään osua mutkan apexiin vaan meni ratarajoihin asti.

Hamiltonille jäi vaihtoehdoiksi kääntää kylkeen, pysäyttää auto tai ajaa suoraksi. Hän ajoi suoraan oikaistakseen ja pitääkseen kiinni kärkipaikastaan.

– Se oli täysin oikein. Jos ei jätetä tilaa, eikä ole tarkoituskaan jättää, muita vaihtoehtoja ei ole.

Kilpailun johto ei puuttunut tilanteeseen, mikä suututti Red Bullia, jonka mielestä Hamiltonin olisi pitänyt antaa kärkipaikka Verstappenille.

– Max haki niillä tempuillaan jo Saudi-Arabiassa osumaa. Hän tiesi voittavansa mestaruuden, jos molemmat keskeyttävät. Hamilton puolestaan ei voinut ottaa mitään riskejä.

Saudi-Arabiassa autot osuivatkin yhteen Verstappenin keskellä suoraa tekemän jarrutuksen takia. Britin Mersun etusiipi vaurioitui mutta kesti suhteellisen ehjänä maaliin asti.

Päätöskisassa Hamilton joutui ajamaan kilpaa myös Red Bullin kakkoskuskia Sergio Pereziä vastaan. Meksikolainen oli taktinen ase, jonka 1. stinttiä venytettiin vain sen takia, että hän pystyi estelemään Hamiltonin matkaa.

– Perez teki sen niin hienosti, että on nostettava hänelle hattua. Hamilton joutui ajamaan todella varovaisesti. Näki, että hän toistuvasti vain väisti, etteivät autot osu. Keskellä kautta näissä tilanteissa olisi lähtenyt monta siipeä irti.