Ilta-Sanomat kysyi lukijoiltaan muistoja Kimi Räikkösen uralta ja arvioita ”Jäämiehen” suosion syistä.

Kimi Räikkösen komea ura F1:ssä päättyi sunnuntaina Abu Dhabissa. Vuoden 2007 maailmanmestari oli läpi uransa huippusuosittu kuljettaja maailmanlaajuisesti.

Ilta-Sanomat kysyi lukijoiltaan muistoja Räikkösestä sekä näkemyksiä siihen, mistä suosio johtuu. Vastauksia tuli 438 kappaletta.

Muistoista valtaosa liittyi Räikkösen formulauran huippuhetkiin, mutta mukana oli myös kohtaamisia maailmanmestarin kanssa sekä mieleen jääneitä hauskoja kommelluksia ja lausahduksia.

Saavutuksista yli muiden nousi maailmanmestaruuden varmistuminen, mutta moni vastaaja muisteli myös tuoreempia saavutuksia, kuten voittoja Lotuksen ratissa.

Lausahduksista ylivoimaisesti suosituin oli Räikkösen vuonna 2012 Lotuksen tiimiradioon tokaisema ”jättäkää minut rauhaan, tiedän mitä teen”.

Näiden lisäksi esiin nousi Monacon osakilpailu vuonna 2006, jossa Räikkönen joutui keskeyttämään. Mies marssi sen jälkeen varikkopilttuun sijasta suoraan jahdilleen ja vaihtoi välittömästi vapaalle.

Arviot Räikkösen suosion syistä olivat varsin yksimielisiä. Lähes kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että ajotaitojen ja saavutusten lisäksi espoolaisen aito persoona, rehellisyys ja suorapuheisuus ovat edesauttaneet maailmanmainetta.

IS listaa tässä artikkelissa otteita kyselyyn saaduista vastauksista. Vastauksia on käsitelty kieliopillisesti.

Muistot kohtaamisista Räikkösen kanssa

– Kimin ensimmäisen F1-kauden päätyttyä vuonna 2001, hän osallistui sponsorinsa järjestämään tapahtumaan Kuopiossa. Kyseessä oli DNA:n pieni kuopiolaisliike, jonne mahtui häthätää 30–40 ihmistä kerrallaan. Vielä tässä vaiheessa Kimin uraa tila oli kuitenkin aivan riittävä, koska ainakaan tavallisena arkipäivänä Kimi ei vielä saanut savolaismassoja liikkeelle. Kimin saapumista odotellessani kuulin, kuinka savolaismummo kyseli savolaispapalta, että mitäs miehiä tämä Kimi nyt oikein olikaan. Taitaa tänä päivänä tietää, sikäli mikäli on vielä hengissä. Kimin vierailu kesti ehkä vajaan tunnin verran, jonka päätteeksi Kimi jakoi vielä nimmareitaan. Kävin jonossa ainakin pariin otteeseen ja sain nimmarit pariin fanikorttiin, tapaamisen aikana järjestetyssä Kimi-tietovisassa voittamaani Kimi Räikkönen Formula Dance Hits -CD-levyyn (sellainenkin oli olemassa!), sekä mustan piraattiversioon McLaren-lippiksestä. Kimihän oli siirtymässä seuraavalla kaudella McLarenille, joten halusin saada tupakkabrändättyyn hattuuni omistuskirjoituksen. Kun tuli lippiksen allekirjoitusvuoro, Kimi piirsi nimmarinsa lippaan mustalla tussilla ja totesi lyhyesti nuoren miehen toteavalla äänellä: "Ei oikein näy tossa". Kiitin kohteliaasti, siirryin jonosta pois, ja riensin takaisin kouluun, josta olin lintsannut tavatakseni tulevan moottoriurheilulegendan. Mies, 32.

– Aikoinaan olimme kaverin kanssa Töölössä pienen, mutta hienon punttisalin saunassa. Siinä hengaili vaalea tyyppi, johon en kiinnittänyt huomiota. Myöhemmin kaverini kysyi että ”hokasitko Kimin?” No en. Mieleen jäi vain pukkarissa ollut iso McLarenin kassi. Mies, 62.

Räikkönen perheineen uran päätöskisassa Abu Dhabissa.

– Tapasin hänet vuonna 2001 sponsoritilaisuudessa firmassa, jossa olin töissä. Hoidin tilaisuuden äänentoiston, ja kun takahuoneessa juttelin ja kyselin Kimin toiveita, hän oli tosi mukava ja ystävällinen. Ei ääni narissut ennen kuin virallinen osuus alkoi. Mies, 52.

– Muistan Kimin intohimon lajin pariin jo nuorena. Kun olimme viidennellä luokalla Kimi piti luokassa esitelmän ”Minusta tulee isona Formula-auton kuljettaja.” Koko luokka taisi nauraa, että on jätkällä pienet unelmat. Se parhaiten nauraa joka viimeksi nauraa... Onnea Kimi! Arvostan. Sanansa mittainen mies jo nuorena. Nainen, 42.

– Oulun Limingantullin Prismassa 20 vuotta sitten. Puuroa ja nimmareita. Niin nuori hän silloin oli. Nainen, 73.

– Olen päässyt pelaamaan jääkiekkoa pari kertaa hänen seurassaan. Oli aina siellä, minne kiekkoa laitettiin ja jakoi syöttöjä ennen omaa ajatusta edes ottaa niitä vastaan. Hyvä siinäkin lajissa. Mies, 60.

– Olimme samaan aikaan Emmassa Tampereella juhlimassa. Kimillä oli gorillapuku. Mies, 42.

Muistoja urheilullisista saavutuksista

– Kimin paalupaikka Monzassa 2018. Olin paikan päällä todistamassa uskomatonta urotekoa italialaisten Tifosojen keskuudessa. Kimille oli kerrottu Ferrarin ajopaikan menettämisestä samana viikonloppuna, ja siitäkin varmasti sisuuntuneena hän ryösti paalupaikan Vetteliltä ja Hamiltonilta. Mies, 33.

– Helppo sanoa Brasilia 2007, mutta sanoisin mieluummin Japanin GP 2005 ja viimeisen kierroksen ohitus. Olin vasta 6-vuotias, mutta muistan katsoneeni kisaa isovanhempieni luona. Olin aivan lumottu kun Kimi ajoi voittoon. Mies, 22.

– Brasilia 2007, Lotuksen nostaminen kilpailukykyiseksi autoksi ja Kimin viimeinen voitto saivat kyyneleet pintaan. Mies, 44.

– 2005. Ensimmäinen reissuni Unkarin kisaan. Kimi voitti Schumi jäi toiseksi. Mies, 53.

Räikkösen ura alkoi Sauberin ratissa.

– 2020 Portugalin GP:n ensimmäinen kierros (Kimin huima nousu), 2018 USA:n GP (viimeisin voitto) ja saman vuoden Monzan aika-ajot (paalu), vaikka sitä muistellessa aina tulevat kisan harmittavat tapahtumat mieleen. Nainen, 14.

– Fisichellan ohittaminen viimeisellä kierroksella Japanissa. Muistoja on niin paljon. Huonoin on McLarenin renkaan räjähtäminen kaksi kierrosta ennen maalia. Mies, 43.

– Se kun Kimi ohitteli viime kaudella ekalla kierroksella itsensä kuudenneksi perältä, uran viimeinen voitto USA:ssa 2018 ja se, kun varikkotiimiltä unohtui antaa Kimille ratti. Kaikki tasavertaisia, ja ovat kombinaatio Kimin persoonasta ja ammattilaisuudesta. Mies, 28.

Muita muistoja

– Olin 2001 seuraamassa Jerezissä F1-testejä, joiden perusteella Kimi sai superlisenssin. Lisenssi oli edellytys Sauber-pestiin F1-sarjassa. Meillä oli varikkopassit ja pääsimme varikkopilttuuseen seuraamaan Kimin ajoja. Keli oli sateinen ja monet kuskit, mm. Ralf Schumacher, spinnailivat ja heidän autojaan tuotiin kuorma-auton lavalla takasin varikolle. Kimi ajoi tasaisia ja virheettömiä kierroksia ollen 6.–7. nopein koko ajan. Siitä se sitten lähti. Mies, 58.

– Itkevän pikkupojan kutsuminen Ferrarin varikolle keskeyttämisen jälkeen. Mies, 79.

– 2006 vuonna Kimin keskeytettyä Monacossa hän käveli ajoradan laitaa 20 minuuttia, mutta ei varikolle vaan jahdilleen satamaan. Tuon kisan jälkeen ilmeisesti kuskeille tuli auto, joka kuljettaa heidät keskeytyksen jälkeen suoraan varikolle. Nainen, 31.

”Iceman”-jahti Monacon satamassa.

– Paras ja mieleenpainuvin on lausahdus "jätä minut rauhaan, tiedän mitä teen". Ja Kimi lunasti nämä sanat. Kisan voittoon. Muistan tämän kilpailun aina! Mies, 62.

– Keskeytti kilpailun Monacossa, marssi suoraa jahdin kannelle ja alkoi ottaa olutta kavereidensa kanssa vaikka kisa oli kesken. Mies, 36.

– Se, kun vesisade keskeytti kilpailun, ja muiden kuskien ollessa autoissaan Räikkönen oli syömässä jäätelöä. Vuosi on unohtunut! Mies, 62.

– Kun hän tokaisi radioon: ”Tiedän mitä teen.” Juuri siinä on hänen salaisuutensa. Nainen, 74.

– Maailmanmestaruus, paluukausien voitot Lotuksella, jäätelö varikolla ja Monacossa suoraan veneelle keskeytyksen jälkeen. Mies, 39.

– Kun Monacon kisan keskeytyksen jälkeen käveli veneelle, eikä varikolle Nainen, 45.

Räikkönen on nähty silloin tällöin gorillapuvussa.

Suosion perusta

– Räikkösen persoona on uniikki. F1 on kuitenkin maailma, josta miljoonat ihmiset haaveilevat, eikä moni todella lahjakaskaan kuski sinne asti pääse, mutta Räikkönen suhtautuu todella viileästi asioihin, vaikka on päässyt todella pitkälle. Modernin ajan James Hunt. Mies, 23.

– Kokonaispaketti on kiinnostava. Hän on aina aito ja suora. Huumoriakin on mukaan mahtunut. Kimissä on myös mystiikkaa, mikä kiinnostaa. Kimi on hyvin älykäs. Kimi usein sanoo asiat parilla sanalla, tiivistäminen ja kiteyttäminen vaatii älyä. Mies, 42.

– Hän on aina oma itsensä, eikä yritä miellyttää ketään muuttamalla omaa käytöstään. Kimin lausahdukset ovat jääneet elämään ja kaikki muutkin kuskit arvostavat Kimiä sekä ihmisenä että kuljettajana. Nainen, 21.

– Kimistä välittyy niin aito kuva! Ei mitään turhaa pelleilyä, ei ärsyttävää selittelyä. Kimi for President! Nainen, 30.

– Rehti, sympaattinen sisupussi. On oma ihana itsensä, eikä yritä miellyttää ketään. Nainen, 62.