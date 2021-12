F1-toimittaja Mervi Kallion kotiinpaluusta tuli painajainen – haukkui Finnairin lyttyyn: ”Hei, valot päälle!”

Mervi Kallio antoi kovaa palautetta kotimatkastaan. Finnair vastasi kritiikkiin ja myönsi ongelmat.

Formula 1 -kausi 2021 sai dramaattisen loppuhuipennuksen viime sunnuntaina Abu Dhabissa, kun Max Verstappen ohitti Lewis Hamiltonin kilpailun viimeisellä kierroksella ja nousi maailmanmestariksi.

Samalla päättyi myös kaksi pitkää aikakautta suomalaisessa moottoriurheiluhistoriassa: Kimi Räikkösen F1-ura ja MTV:n isännyys lajin tv-oikeuksien haltijana.

Maikkarin suosittu varikkotoimittaja Mervi Kallio palasi Arabiemiirikunnista Suomeen haikein mielin, mutta kotimatkasta tuli Kallion mukaan melkoinen kärsimysnäytelmä.

– Lento kesti seitsemän tuntia, koska oli vähän myöhässä, mutta hei, Finnair, valot päälle! Ei voi olla niin, että kaikki lennolta tulevat matkustajat joutuvat vähintään puolitoista tuntia odottamaan matkalaukkuja, Kallio kritisoi Instagram-tilinsä stories-osiossa maanantaina.

Kallion mukaan Helsinki-Vantaalla asiaa oli hoitamassa vain kaksi virkailijaa, jotka joutuivat ottamaan vastaan matkustajien pahan olon.

– Ei ollut mitään tietoa, milloin matkalaukut tulevat. Pienessä karusellissa oli kuuden lennon matkatavarat tulematta. Ihan sairaasti ihmisiä. Jengi on kiukkuista, Kallio raportoi.

Tv-toimittaja kertoi lähteneensä Helsinki-Vantaalta ilman laukkujaan, koska hänellä ei ollut aikaa jäädä odottamaan niitä.

– Laukkusaaga jatkuu. Enää ei puutu kuin yksi laukku. On kuulemma tullut Helsinkiin, mutta kukaan ei tiedä, missä se on, hän päivitti tilannetta neljä tuntia myöhemmin maanantai-iltana.

Kallio kertoo Instagram-videollaan, että Finnairin lennolla loppui myös ruoka kesken.

– Meidänkin lennolla oli lapsiperheitä, jotka eivät olleet saaneet lennolla ruokaa, kun ruokakin oli loppunut kesken, Kallio sanoo.

Kaksi vuosikymmentä lentoemäntänä työskennellyt Kallio irtisanoutui Finnairilta tasan viisi vuotta sitten. Hän vaatii rakkaalta lentoyhtiöltä parannustoimia.

– Jotta meillä on tulevaisuudessakin kotimainen lentoyhtiö, mikä on parasta, kannattaa toimia mahdollisimman nopeasti. Tässä on joulukin tulossa, eikä hyvältä näytä, hän sanoo.

Kallion mukaan lentokentän kaaoksessa ei ollut kyse onnettomasta sattumasta tai yksittäistapauksesta.

– Tämä ei ole mikään yksittäinen päivä, että olisi vaikka sairauspoissaoloja ja siksi kävisi näin, vaan näin on jatkunut monta viikkoa. Vaikuttaa sekä lähteviin että saapuviin lentoihin. Ei näin!

Finnairin viestintäpäällikkö Kaisa Tikkanen pahoitteli asiakkaille koitunutta harmia ja vaivaa.

– Meillä on ollut Helsinki-Vantaalla jonkin verran haasteita matkalaukkujen käsittelyssä, ja viime aikoina laukkujen viivästymisiä ovat aiheuttaneet erityisesti poikkeuksellisen vaikeat sääolosuhteet sekä korkeat sairauspoissaolomäärät maapalvelutarjoajien joukossa, Tikkanen kommentoi sähköpostitse.

Hän vastasi myös ruokailumahdollisuutta koskeneeseen kritiikkiin.

– Lähi-idän-lennoillamme tarjoamme maksutta businessluokassa aterian juomineen ja economyluokassa mustikkamehua ja vettä. Economyluokassa matkustavat voivat tilata lennolle aterian etukäteen ennakkotilattavien aterioiden valikoimastamme. Suosittelemme ennakkoon tilaamista, sillä niin voi varmistaa toivotun aterian lennolle. Lennon aikana myymme juomia ja pieniä välipaloja, Tikkanen kertoi.

Hänen mukaansa Finnair lisäsi joulukuun alussa uusia välipalavaihtoehtoja lennonaikaiseen valikoimaansa pidemmillä Euroopan-lennoilla ja myös Dubain-lennoilla.

– Arvioimme tuotteiden määrää reitin aiemman kysynnän perusteella, mutta ennuste ei aina valitettavasti osu oikeaan ja toisinaan suosituimmat tuotteet saattavat loppua kesken. Lentokoneessa on rajallisesti tilaa ruoan säilyttämiseen.