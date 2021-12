Kuva: Kimi Räikkönen teki pienen muutoksen Instagram-tiliinsä – fanit riemastuivat: ”Klassista Kimiä”

Kimi Räikkönen teki pienen mutta oleellisen muutoksen Instagram-profiiliinsa.

Kimi Räikkönen ajoi viime sunnuntaina huikean F1-uransa viimeisen kilpailun.

Urallaan maailmanmestaruuden voittanut ja useita F1-ennätyksiä rikkonut suomalaistähti aloitti autourheilun kuninkuusluokassa vuonna 2001 ja jätti nyt jäähyväiset Abu Dhabissa, kun F1-kausi 2021 päättyi.

Räikkönen, 42, on tuskin ehtinyt aloittaa leppoisten eläkepäivien viettoaan, kun hän on jo ehtinyt ilahduttaa formulaseuraajia. Suomalainen teki nimittäin pienen mutta oleellisen päivityksen Instagram-profiiliinsa.

Hänen profiilinsa esittelytekstinä on nykyään vain yksinkertainen ”retired” eli suomeksi ”eläkkeellä”.

Räikkösen pitkän uran viimeinen F1-talli Alfa Romeo jakoi Twitter-tilillään kuvan Räikkösen uudesta profiilitekstistä nauruemojien kera:

– En odottanut mitään muutakaan häneltä, yksi seuraaja on kommentoinut Alfa Romeon jakamaa kuvaa.

– Tämä on niin kimimäistä, toinen naureskelee.

– Klassista Kimiä, kuului kolmannen analyysi.

Kommenteissa myös kysellään, että eikö Alfa Romeon pitänyt jättää Räikkönen rauhaan suomalaiskuskin kuuluisaan lausahdukseen viitaten.

Räikkösen ajokissa oli päätösviikonloppuna tallin viesti ”Dear Kimi, we will leave you alone now” muistuttamassa tuosta legendaarisesta lausahduksesta, jonka Räikkönen päästi ilmoille ajaessaan Lotuksella Abu Dhabissa kaudella 2012.

Tuolloin kohti kisan voittoa ajanut suomalainen vaati keskittymisrauhaa tiimiradiossa kesken kisan sanoin ”Leave me alone, I know what to do!” eli ”Jättäkää minut rauhaan, tiedän, mitä teen”.

Räikkösen uran viimeinen F1-kisa päättyi keskeytykseen. Alfa Romeolla nähdään suomalaisväriä ensi kaudellakin, kun Valtteri Bottas nähdään tallin toisena kuskina.