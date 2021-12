Max Verstappenin tyttöystävä julkaisi lemmekkäitä kuvia juhlahumusta – ”Unohtumatonta”

Kelly Piquet julkaisi tunnelmia mestaruustunnelmista Abu Dhabista.

Brasilialainen Kelly Piquet, 33, julkaisi sekä herkkiä että riehakkaita kuvia ja videoita itsestään ja poikaystävästään Max Verstappenista, kun jälkimmäinen oli sunnuntaina voittanut F1:n maailmanmestaruuden Abu Dhabissa.

Ensimmäisessä Piquet’n julkaisemassa kuvassa hän rutistaa lujaa Verstappenia, jolla on yhä kypärä päässään. Seuraavissa kuvissa Piquet juhlii koko Red Bullin tiimin kanssa Verstappenin ja tämän isän Josin välissä.

On video, jossa tallipäällikkö Christian Horner kumppaneineen järjestää valtaisan samppanjasateen. On lisää halailua. Verstappenia, 24, kannetaan mestaruuden kunniaksi kultatuolissa. On kuva Verstappenista ja Helmut Markosta.

Ja on video, jossa jo hieman huurtuneen oloinen mestari hoilaa Queenin We Are The Champions -kappaletta keskellä tallin henkilökuntaa ja kaikkien päiden yläpuolella seilaa iso pullo ”Hirvilimua” eli Jägermeisteria.

– ***** maailmanmestari! Unohtumatonta, Piquet on kirjoittanut.

Voit selata Piquet’n kuvia ja videoita klikkaamalla nuolta oikealle.

Verstappen ja Piquet ovat seurustelleet reilun vuoden. Piquet on kolminkertaisen F1:n maailmanmestarin Nelson Piquet’n tytär.

Hän on venäläisen moottoriurheilijaa, ex-F1-kuski Daniil Kvjatin entinen puoliso. Parilla on yhteinen tytär: 2-vuotias Penelope.

Verstappen on sunnuntain pirskeiden jälkeen julkaissut yhden kuvan Instagramissa. Siinä hän seuraa lievien silmäpussien kera David Coulthardin ja Jos Verstappenin seurassa.