Podcast: Valtteri Bottas joutui ahtaalle eron jälkeen – kohtasi törkeän yllätyksen Nastolan-mökillään: ”Ne päätyivät lehteen”

Valtteri Bottas kertoo Oskari Saaren toimittamassa podcastissa tärkeimmistä ihmissuhteistaan.

F1-kuljettaja Valtteri Bottas puhuu Suoraa puhetta minusta – Valtteri Bottas -podcastin uusimmassa jaksossa ihmissuhteistaan ja rakkaudesta.

Bottaksen mielestä toimivan ihmissuhteen tärkein piirre on molemminpuolinen luottamus. Hän kertoo Oskari Saaren toimittamassa Suplan ohjelmasarjassa olevansa yhä tiiviisti tekemisissä lapsuudenaikaisten ystäviensä kanssa.

Kuuluisuus ja maallinen mammona tuovat omat haasteensa luottamuksen rakentamiseen, mikä on osaltaan vahvistanut sidettä vanhoihin ystäviin.

– Uusien ystävien etsiminen tai löytäminen on vähän erilaista. Osaan olla varuillaan ja joudun tunnustelemaan, jos uusi ihminen haluaa päästä lähelleni. Mietin, minkä vuoksi hän haluaa olla ystäväni; diggaako hän minusta tyyppinä vai haluaako hän lähelleni siksi, että olen formulakuski. Olen oppinut suodattamaan, mikä on kenenkin motiivi, Bottas kertoo podcastissa.

Bottas pääsi tiistaina ensimmäisen kerran Alfa Romeon F1-ajopelin rattiin.

Bottas ruotii jaksossa eroon johtanutta avioliittoaan Emilia Bottaksen (os. Pikkarainen) kanssa. Pariskunta kertoi avioerostaan marraskuussa 2019, runsaat kolme vuotta vihkimisensä jälkeen.

Bottaksen mielestä avioliitto kariutui, koska he kasvoivat ajan saatossa erilleen.

– Ei auttanut asiaa, että reissasin koko ajan ja asuin eri maassa kuin hän. Yhteinen aika oli niin vähissä, ja meidän erilaiset intressimme alkoivat ottaa valtaa suhteesta.

Bottas luonnehtii eroprosessia vaikeaksi, pettymykseksikin, vaikka kumpikin osapuoli oli hänen mukaansa lusikoiden jakamisen kannalla. Uusi elämäntilanne mietitytti alkuun, ja mieleen tulvivat kaikki mukavat muistot pitkältä yhteiseltä taipaleelta.

– Moni saattoi uskoa sen olevan minulle piece of cake – mutta sitä se ei todellakaan ollut.

Emilia Pikkarainen ja Valtteri Bottas kuvattuna Monacon GP:ssä vuonna 2016.

Bottakset yrittivät parhaansa mukaan pitää eron omana tietonaan, mikä osoittautui toiveajatteluksi. Media sai nopeasti vihiä urheilun superpariskunnan erosta, ja asiasta uutisoitiin näyttävästi.

Bottas sai maistaa kaksi vuotta sitten julkisuuden synkkää puolta.

– Kun päätimme erota, matkustin Helsingistä Nastolaan mökille. Seuraavana päivänä joku oli käynyt kuvailemassa, mitä siellä touhuilen – siis ihan paparazzi. Menin sieltä takaisin Monacoon, ja siellä oli sama juttu.

Bottas muistelee, kuinka paparazzi väijyi häntä Monacossa ja yritti saada selville, mitä kaikkea vastikään eronnut formulatähti puuhailee. Ajojahti jatkui, kun hän palasi Helsinkiin.

– Kävin hakemassa kamppeita Helsingin-kämpältämme, niin sielläkin oli saman tien joku kuvaamassa, ja tietysti ne päätyivät lehteen. Se ei auttanut asiaa, koska erossa itsessään oli tarpeeksi läpikäytävää ja minun oli totuteltava uuteen elämäntilanteeseen, Bottas toteaa ja luonnehtii salakuvaamista yksityisyytensä loukkaamiseksi.

Bottas sanoo olevansa onnellinen siitä, että ”Emilialla on nykyään kaikki hyvin”. Pikkarainen on ollut eron jälkeen vain vähän julkisuudessa.

– Ero oli kummallekin kova paikka, niin pieni radiohiljaisuus oli paras ratkaisu. Minulla ei ole mitään negatiivista sanottavaa tai tarvetta puhua hänestä pahaa, Bottas summaa.

Bottas löysi uuden onnen nopeasti. Hän oli tavannut nykyisen puolisonsa Tiffany Cromwellin jo ennen avioeroaan. Pian eron jälkeen julkisuudessa kerrottiin formulatähden ja australialaisen maantiepyöräilijän suhteesta.

– Rupesimme seurustelemaan todella nopeasti. Löytyi sellainen henkilö, joka antoi voimaa, energiaa ja onnellisuutta, Bottas kertoo.

Bottas ja Cromwell puhuvat kauniisti toisistaan.

Kaksikon polut kohtasivat yhteisten tuttavien kautta Monacossa. Aluksi he kävivät isommalla porukalla pyörälenkeillä Rivieran postikorttimaisemissa. Ennen pitkää he päättivät suunnata pyörälenkille kahdestaan.

– Olin tosi hermostunut. Kompensoin hänen hiljaisuuttaan puhumalla itse ehkä vähän liikaakin, Cromwell sanoo.

Bottas muistaa tilanteen hyvin. Kyse ei hänen mukaansa ollut varsinaisista treffeistä, vaan pyörän selkään hypättiin silkassa harjoittelumielessä.

– Muistan, että hän puhui todella paljon. Ajattelin se olleen vain joku aussijuttu. Myöhemmin olen huomannut, ettei hän ihan niin paljon koko aikaa pulputa.

Cromwell on menestynyt maantiepyöräilijä. Hän debytoi olympiatasolla Tokiossa viime kesänä.

Bottas ja Cromwell ovat ammattiurheilijoita, jotka viettävät leijonanosan ajastaan ympäri maailmaa matkustaen. Aikataulujen yhteensovittaminen ja yhteisen ajan löytäminen vaativat valtavasti joustamista ja molemminpuolista ymmärrystä – eikä show ole helpottamassa vielä hetkeen.

Cromwell teki hiljattain jatkosopimuksen Canyon-SRAM-tallin kanssa, jota hän on edustanut vuodesta 2016 alkaen. Australialainen on vihjaillut jatkavansa ajamista jopa vuoteen 2024 ja Pariisin olympialaisiin saakka.

Bottas solmi syksyllä kaksivuotisen sopimuksen Alfa Romeon F1-tallin kanssa.

Tiffany Cromwell on tuttu näky formulavarikoilla. Bottaskin kiertää rakkaansa kilpailumatkoilla aina kun ehtii.

Pariskunta riitelee vain harvoin. Jos yhteenottoja ilmenee, ne liittyvät usein Bottaksen kyvyttömyyteen avautua tunteistaan. Suomalaiskuski on puhunut aiemmin avoimesti armottomista paineistaan viiden Mercedes-kautensa aikana.

– Jos Valtterilla on ollut huono kisa tai jotain, hän menee suihkuun ja on hiljaa, eikä suutu avoimesti. Silloin minun on vaikeaa saada häneen yhteyttä. Sellainen ei kestä kauaa, mutta saatan kimmastua, australialainen hymähtää.

Vaikeita hetkiä oli erityisen paljon viime viikonloppuna päättyneellä F1-kaudella. Bottas joutui keskeyttämään neljästi ja nousi korkeimmalle korokkeelle vain kerran, Turkin GP:ssä lokakuussa. Hän oli MM-pisteissä kolmas.

Saari tiedustelee, miten suuri rooli mustasukkaisuudella on pariskunnan suhteessa.

– Olen mustasukkaisempi. Varsinkin alkuvaiheessa. Hänen lajissaan on paljon myös miespuolisia ystäviä. Se on myös kulttuuriero. Suomessa tuntuu, että aika harvoin naisilla on niin paljon miespuolisia ystäviä tai toisinpäin. Siihenkin tottui, ja aika samalla viivalla mennään. Luottamusta löytyy, Bottas vastaa.

Bottas ja Cromwell ovat pitäneet yhtä noin kaksi vuotta. Pariskunta pyrkii matkustelemaan niin paljon kuin aikataulut antavat myöten, vaikka kilpailujen sävyttämä arki on kiireistä ja leijonanosa öistä kuluu hotelleissa.

Bottas myöntää heidän olevan etuoikeutetussa asemassa. Harvalla kolmikymppisellä pariskunnalla on taloudellisia pelimerkkejä kierrellä maailman houkuttelevimpia matkakohteita.

Bottas on tienannut urallaan palkkoina ja sponsorituloina useita kymmeniä miljoonia euroja.

– Matkustaminen ja uusien paikkojen näkeminen on isoin yhteinen intohimomme. Haluamme nähdä maailmaa, hän sanoo.

Bottaksen mukaan pariskunta on keskustellut mahdollisesta perheen perustamisesta.

– Se ei ole vielä ajankohtaista, kun kummallakin on omat kiireensä. Perheenlisäys saattaa tulla jossain vaiheessa eteen, mutta katsomme vuosi kerrallaan, mitä elämä tuo tullessaan.