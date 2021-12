Asiantuntija: Mercedeksellä on hyvä mahdollisuus kääntää F1:n kohupäätös edukseen – tästä on kyse

Guardian haastatteli juristia, joka ymmärsi Mercedeksen kantaa hyvin.

Alan asiantuntijan, brittiläisen juristin Duncan Bagshawn mielestä Mercedeksen F1-talli on vahvoilla, kun se pohtii oikeustoimia Abu Dhabin sunnuntaiseen kohukisaan liittyen.

Mercedes teki kaksi protestia sunnuntaina F1:n MM-sarjan päätöskisan tapahtumista.

Red Bullin Max Verstappen voitti maailmanmestaruuden ohitettuaan viimeisellä kierroksella Mercedeksen Lewis Hamiltonin.

Mercedeksen protestit liittyivät kisajohdon toimintaan viimeisten kierrosten aikana.

Mercedes uskoo, että kansainvälisen autoliiton Fian F1-kisajohtaja Michael Masi antoi Red Bullille epäreilua etua. Masi antoi Hamiltonin ja Verstappenin välissä olleiden kierroksella ohitettujen kuskien mennä Hamiltonista ja turva-autosta ohi ja palata letkan perään. Ratkaisun sytykkeenä oli Red Bullin tallipäällikön Christian Hornerin pyyntö.

Näin Hamilton ja Verstappen saatiin peräkkäin viimeisen kierroksen tykitystä varten. Samoin ei kuitenkaan toimittu Verstappenin perässä olleiden, kierroksella ohitettujen kuskien kanssa.

Kisan tuomaristo hylkäsi Mercedeksen molemmat valitukset sunnuntai-iltana. Juristi Bagshaw vertaa Fian toimintaa siihen, että se tarkastaisi koulussa omat kotitehtävänsä. Hän piti koko valitus- ja hylkäysprosessia epäuskottavana.

– Fia tarkisti omat kotitehtävänsä ja vähemmän yllättäen sanoi, että oli kisajohdon päätösten puolella, Bagshawn sanoi Guardianin mukaan.

– Kaikki halusivat nähdä loppuratkaisun kilpaa ajamalla. Säännöt sanovat kuitenkin selvästi, että kaikkien kierroksella ohitettujen autojen on saatava ohittaa edellään olevat kuskit sekä turva-auto, ennen kuin kisaa jatketaan. Abu Dhabissa näin ei toimittu. Mercedeksen on tärkeää viestiä, että rehti kilvanajo on tärkein asia tässä urheilulajissa, Bagshaw lisäsi.

Mercedeksellä on mahdollisuus valittaa kisatuomariston päätöksestä kansainväliseen vetoomustuomioistuimeen torstai-iltaan saakka.