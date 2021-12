Yksi asia Kimi Räikkösen urassa teki Mika Häkkiseen erityisen suuren vaikutuksen: ”On ihme”

Kimi Räikkösen F1-ura ällistyttää Mika Häkkistä.

42-vuotiaan Kimi Räikkösen upea F1-ura päättyi sunnuntaina Abu Dhabissa. Räikkösen 20-vuotinen taival moottoriurheilun kuninkuusluokassa on tehnyt suuren vaikutuksen toiseen Suomen F1-suuruuteen Mika Häkkiseen.

Kaksinkertainen maailmanmestari ylistää maanmiehensä maailmankuuluja ajotaitoja, mutta eniten Häkkistä hämmästyttää Räikkösen urassa sen kesto.

– Se, että hän jatkoi noin pitkän aikaa, vaatii ihan käsittämätöntä kärsivällisyyttä, Häkkinen, 53, sanoo Ilta-Sanomille.

– Kun tulee nuorena kuljettajana F1:een, sitä kehittyy, kasvaa aikuiseksi, kokee älyttömän paljon. Kiertää ympäri maailmaa, on jatkuvasti ihmisten kanssa tekemisissä. Koko ajan vaaditaan hirvittävän korkeaa suoritustasoa. Se on pirun kuluttavaa.

Häkkisen F1-ura päättyi 33-vuotiaana vuonna 2001 – Räikköseen verrattuna siis aikaisin. Hän ei jäänyt jossittelemaan tuolloista päätöstään. Taustalla vaikutti vuoden 1995 hengenvaarallinen ulosajo Adelaidessa.

– Minulla oli puolessa välissä uraa paha onnettomuus, jossa meinasi henki lähteä. Sen jälkeen kun voitin pari maailmanmestaruutta, tajusin että nyt olen saavuttanut urallani niin paljon, ettei kannata leikkiä tulella. Nyt on hyvä pakata laukku ja lähteä menemään, Häkkinen muistelee.

Mika Häkkinen ja Kimi Räikkönen ehtivät ajaa F1-sarjassa yhtä aikaa kauden 2001.

Häkkisen McLarenilla korvannut Räikkönen voitti oman maailmanmestaruutensa jo vuonna 2007, mutta ura vain jatkui ja jatkui. Ferrarilla, parin taukovuoden jälkeen Lotuksella, sitten taas Ferrarilla ja lopulta Alfa Romeolla. Kisaviikonloppuja kertyi lopulta ennätykselliset 353.

Räikkösen alleen saamat autot olivat vaihtelevan laatuisia, eikä hän taistellut uransa viimeisen kymmenen vuoden aikana maailmanmestaruuksista. Se teki Häkkisen silmissä uran valtavasta mitasta entistä vaikuttavamman.

– Kun ei tule sitä megasaavutusta, se on henkisesti erittäin haastavaa. Eikä sieltä voi kävellä pois, että nyt en välitä. Elämä ei mene niin. On ihme, että Kimi jaksoi noin pitkään. Tiedän kokemuksesta, kuinka rankka laji se on. Minulla on valtava kunnioitus siihen, ettei hän heittänyt missään vaiheessa hanskoja maahan ja antanut periksi.

Nyt Räikkösellä on edessään uusi elämänvaihe. Häkkinen uskoo, että Räikkönen pärjää hienosti myös ainutlaatuisen F1-elämän jäätyä takapeileihin.

– Minusta on hienoa, että hän pääsee aukaisemaan uuden sivun elämässään, kokemaan toisenlaisen elämän ilman kilvanajoa. Mikään ei ole ikinä samanlaista kuin F1, mutta uskon, että Kimi käsittelee sen tosi hienosti.

Häkkinen on Unibetin ja ensi vuonna F1-kisojen televisioinnista vastaavan Viaplayn asiantuntija.