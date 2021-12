Mika Häkkiseltä armoton kuvaus Valtteri Bottaksen kohtelusta Mersulla: ”Aivan hirveä tilanne”

Mika Häkkinen arvioi Valtteri Bottaksen F1-uraa ja sen jatkoa.

Alfa Romeolle siirtyvä Valtteri Bottas, 32, päätti sunnuntaina viisivuotisen urakkansa F1:n huipputalli Mercedeksen riveissä. Saldoksi jäi viisi valmistajien mestaruutta ja kymmenen osakilpailuvoittoa, mutta suurin haave eli kuljettajien maailmanmestaruus jäi häneltä kaukaiseksi unelmaksi.

– Valtterilla on ollut upeita hetkiä Mersun kanssa, mutta hän ei onnistunut laittamaan kaikkia yhtälöitä yhteen, sanoo Bottaksen uraa läheltä seurannut kaksinkertainen maailmanmestari Mika Häkkinen.

Bottas jäi Mersulla ikuisen kakkoskuskin asemaan seitsenkertaisen maailmanmestarin Lewis Hamiltonin varjoon. Suomalaisen epävarmaa asemaa tallissa korosti vuodesta toiseen se, ettei hänellä ollut kertaakaan yli vuoden mittaista jatkosopimusta.

Unibetin ja ensi vuonna F1-kisojen televisioinnista vastaavan Viaplayn asiantuntijana toimivan Häkkisen, 53, mielestä on selvää, että tämä vaikutti suomalaisen suorituksiin.

– Aivan varmasti se hankaloitti. Ei semmoinen ole motivoivaa, eikä se näytä luottamusta kuljettajaa kohtaan. Se on aivan hirveä tilanne. Aina puolen vuoden välein joutuu miettimään, että jatkuukohan hommat, Häkkinen sanoo.

– Ei sellainen paine ole terveellistä kuljettajalle. Ajaminen saa tuoda painetta, mutta ulkopuoliset asiat eivät saisi tuottaa sitä, varsinkaan oma talli, jonka pitäisi nimenomaan tuoda se suurin luottamus.

Valtteri Bottasta odottavat uudet haasteet.

Nyt Bottaksella on edessään aivan toisenlainen aikakausi Alfa Romeolla. MM-sarjassa tänä vuonna viimeistä edelliseksi sijoittuneessa tallissa Bottas on lähtökohtaisesti johtajan asemassa. Häkkinen näkee suomalaisen tilanteen positiivisena.

– Koskaan ei tiedä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, ja Valtterilla taistelu ja matka jatkuu. Ajatus täytyy pitää positiivisena, ja uskon, että Valtteri tuntee nyt olevansa onnellinen. Hän pääsee uuteen talliin, jossa väki antaa hänelle kaikkensa. Tallipäällikkönä on pienemmistä luokista Valtterille tuttu Fred Vasseur, joka tietää erittäin hyvin Valtterin kyvyt.

Oman loistokkaan F1-uransa vuonna 2001 päättänyt Häkkinen povaa Bottakselle vahvaa kautta.

– Se on meille kaikille sama: jos on on hyvä fiilis kun menee töihin, silloin tuloksetkin on hyviä. Valtterilla on nyt hyvä fiilis, ja uskon siihen, että Valtterin saavutukset Alfa Romeolla voivat olla yllättävän hyviä.

Häkkisen mukaan Bottas saattaa hyötyä myös ensi kaudella käyttöön otettavista uuden sukupolven F1-autoista. Autoja on muutettu suuntaan, joka vähentää downforcea ja vaatii kuljettajilta aivan uudenlaista autonhallintaa.

Sitä Bottakselta Häkkisen mukaan löytyy.

– Valtteri osaa hallita autoa todella makeasti, hänellä on erittäin hyvä ajokontrolli. Ensi kauden muutokset tekevät autoista tosi vaikeita ajettavia. Ei välttämättä kovavauhtisissa mutkissa, mutta heti kun niillä autoilla tullaan hitaampiin mutkiin, pitää olla oikeasti rattimies, Häkkinen tietää.

– Uskon, että Valtterilla on erittäin hyvät mahdollisuudet näyttää kyntensä ensi vuotena.

