Max Verstappen myötätuntoisena Lewis Hamiltonin suuntaan – ”Hän teki kaiken oikein”

Tuore maailmanmestari tuntee empatiaa karulla tavalla kakkoseksi jäänyttä Lewis Hamiltonia kohtaan.

F1-kausi sai hurjan päätöksen sunnuntaina Abu Dhabissa, kun Max Verstappen nousi maailmanmestariksi viimeisellä kierroksella. Päätöskisan ratkaisu on puhuttanut paljon, ja Mercedes on jättänyt tuomariston päätöksestä useammankin protestin.

Verstappen kertoi maanantain lehdistötilaisuudessa tuntevansa myötätuntoa kilpakumppaniaan, Mercedeksen Lewis Hamiltonia kohtaan. Hamilton näytti ajavan suvereenisti maailmanmestariksi, kunnes Williamsin Nicholas Latifi ajoi seinään viisi kierrosta ennen maalia. Auto jäi niin pahasti ajoväylälle, että radalle kutsuttiin turva-auto.

Verstappen vaihtoi uudet renkaat Red Bullinsa alle turva-auton saapuessa radalle ja onnistui niiden turvin ohittamaan Hamiltonin, kun turva-auto kurvasi ulos radalta kisan viimeisen kierroksen alkaessa.

24-vuotias maailmanmestari sanoo tunteidensa olevan kaksijakoiset.

– Osa minusta oli uskomattoman onnellinen, toinen osa pettynyt. Totta kai tunsin myötätuntoa Lewisia kohtaan. Hän teki kaiken oikein koko kisan ajan. Mutta kuten tiedetään, F1 voi olla todella arvaamaton, Verstappen sanoi Autosportin mukaan.

– Se voi tietenkin mennä kummin päin tahansa. Olisi voinut käydä myös niin, että minä olisin hallinnut kisaa ja menettänyt voiton viimeisellä kierroksella. Se on valitettavasti osa autourheilua, hän pohti.

Pettynyt Hamilton antoi nopeasti kisan jälkeen tv-haastattelun, jossa onnitteli rehdisti mestaruuden kaapannutta kilpakumppaniaan. Tämän jälkeen seitsenkertainen maailmanmestari on pitänyt radiohiljaisuutta median suuntaan.

Verstappen on varma, että kokenut britti palaa ensi kaudella radalle vahvana ja nälkäisenä.

– Lewis on mahtava urheilija. Kuten sanoin aiemmin, tämä on autourheilua, ja meidän kaikkien on hyväksyttävä se hyvässä ja pahassa. Mutta hän palaa radalle jälleen todella vahvana, koska hän on uskomaton kuljettaja.

Verstappen ja Hamilton ampaisivat sunnuntain päätöskilpailuun tasapisteistä.

Mercedeksen mielestä päätös ottaa turva-auto ulos radalta kierros ennen loppua oli sääntöjen vastainen. MM-taistoa käydään yhä kulisseissa, kunnes kaikki tallin jättämät protestit on käsitelty.