Formulaselostaja Niki Juusela paljastaa mielipiteensä F1-skandaalista – nostaa esiin vaietun näkökulman ja vaatii isoa muutosta

F1-sarjan maailmanmestaruudesta käydään vielä vääntöä kulisseissa.

C Moren F1-selostaja Niki Juusela pääsi tulkitsemaan suomalaisille yhtä kaikkien aikojen kilpailua, kun Red Bullin Max Verstappen puristi Mercedeksen Lewis Hamiltonin ohi viimeisellä kierroksella Abu Dhabin GP:ssä sunnuntaina ja voitti mestaruuden.

Ohitusta edelsi kuohuttava päätös kilpailunjohdolta.

Kilpailua päätettiin jatkaa poikkeuksellisten järjestelyiden turvin, jotta ratkaisevassa kisassa ei ajettaisi maaliin turva-auton takana.

Mercedes protestoi ratkaisua.

Heidän mukaansa kilpailunjohtaja Michael Masi menetteli väärin, kun hän ei antanut kaikkien kierroksella ohitettujen kuljettajien ohittaa kisaa johtanutta Hamiltonia ennen turva-auton poistumista radalta, vaikka Mercedeksen mielestä sääntöjen mukaan näin olisi kuulunut menetellä.

Mercedeksen mukaan turva-auto myös poistui radalta nopeammin kuin sääntöjen puitteissa olisi kuulunut, mikä avasi Verstappenille saumat voittoon. Jos autoletka olisi ajatettu turva-auton takana maaliin, Hamilton olisi voittanut.

Niki Juusela muistuttaa, että kilpailunjohto oli tilanteessa puun ja kuoren välissä.

– Jos kisa olisi ajettu turva-auton perässä maaliin saakka, niin nyt jossiteltaisiin, että miksi tuomaristo ei reagoinut ja tehnyt nopeammin päätöksiä. Vyyhti olisi auennut ihan samalla tavalla. Parranpärinä olisi alkanut Red Bullin leiristä, Juusela sanoo.

– Jos kaiken tällä kaudella nähdyn draaman jälkeen olisi ajettu turva-auton takana maaliin, se olisi jättänyt lässähtäneen olon ja karvaan maun suuhun. Tuomaristolla oli kova paine saada kisa käyntiin. Mielestäni tilanne oli aivan fifty-fifty. Kumpikin ratkaisu olisi ollut yhtä oikein tai väärin.

Niki Juusela ei tyrmää F1-tuomariston ratkaisua.

Toisaalta nyt Hamilton joutui kärsijäksi. Mercedes ei uskaltanut ottaa Hamiltonia varikolle renkaidenvaihtoon, koska Verstappen olisi voinut nousta kärkipaikalle.

Red Bull sen sijaan reagoi ja vaihtoi Verstappenille tuoreet renkaat. Koska kisaa päätettiin aprikoinnin jälkeen vielä viimeisellä kierroksella jatkaa, Verstappen sai hyökätä tuoreilla renkailla Hamiltonin kimppuun.

– Niin, toinen kulma on se, että Hamilton oli selkeästi nopein kuljettaja (viimeisessä kisassa), kun ajettiin normaalia kisavauhtia. Toisaalta kauden aikana kärkitiimien onni tai epäonni turva-auton ajoittumisessa vaihtelee ja on vaihdellut aina...

– Hirveän vaikea tapaus kaiken kaikkiaan, Juusela summaa.

Upean kauden ajanut Verstappen voitti lopulta maailmanmestaruuden kahdeksan pisteen erolla. Juuselan mukaan mestaruus oli kaikesta loppuhetkien kiistanalaisesta draamasta huolimatta ansaittu.

– Max oli kenties kauden nopein kuljettaja. Minun papereissani Mercedes oli kauden nopein auto, kun katsotaan koko kauden mittaa. Sitäkään vasten tämä (Verstappenin mestaruus) ei ole huutava vääryys.

Abu Dhabin kilpailun tuomaristo hylkäsi Mercedeksen protestit, mutta talli on ilmoittanut aikeensa valittaa Kansainvälisen autoliiton FIA:n valitustuomioistuimelle. Sopan kiehuminen jatkuu siis edelleen.

– Isossa kuvassa tällainen ei ole lajille hyväksi. Kauden loppupuolella on ollut aivan liikaa tilanteita, joita on pohdittu jälkikäteen.

Juusela ei usko, että mestaruus myönnettäisiin vielä kabineteissa Hamiltonille.

– Laji ei kestäisi sellaista imagokolausta.

Lewis Hamilton ja Max Verstappen taistelivat mestaruudesta viimeiseen saakka.

Red Bullin ja Mercedeksen välinen kilpailu ja jopa vihanpito äityi kauden jälkimmäisellä puoliskolla tulikuumaksi.

Rajoja venytettiin, ja sääntöjä jouduttiin tulkitsemaan tarkasti. Juusela toivoo, että ennen ensi kautta pöytä puhdistettaisiin.

– Kilpailutilanne on vienyt lajin äärimmilleen. Nyt on päivityksen paikka sääntö- ja tuomaristopuolella. Olen meidän lähetyksissämmekin monta kertaa toitottanut, että nyt on paikka resetoida kaikki, koota tiimit ja kaikki toimijat yhden pöydän ääreen. Käydä läpi, että virheitä on tehty, mutta ne eivät toistu. Jotta jatkossa saadaan selkeämmät ratkaisut kaikkiin tilanteisiin.