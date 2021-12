Näin Max Verstappenista koulittiin F1-mestari – isä raivosi jopa 10-11-vuotiaille vastustajille: ”Max teki vanhoista kundeista ihan pellejä”

Max Verstappenin Jos-isä ei onnistunut omalla F1-urallaan, mutta hän kouli vuosien työllä pojastaan tähtikuljettajan.

Max Verstappen nousi epätoivoisesta tilanteesta F1:n maailmanmestariksi sunnuntaina. Red Bullin hollantilaiskuljettaja ohitti Mercedeksen Lewis Hamiltonin Abu Dhabin F1-kisan päätöskierroksella ja vei MM-tittelin britin nenän edestä.

Julkaisemme Verstappenin MM-tittelin kunniaksi uudelleen alla olevan laajan artikkelin hänen nousustaan F1:n maailmanmestariksi:

■ Tämä artikkeli on julkaistu ensi kerran Urheilusanomien (nyk. Urheilulehti) F1-ennakkolehdessä keväällä 2017.

.

Kun Red Bullin Daniel Ricciardolla oli ajovuoro Barcelonan talvitesteissä, hänen tallitoverinsa Max Verstappen pitkästyi. Verstappen pyysi isäänsä Josia tuomaan pelikoneen hotellilta radalle. Niin Verstappen sulkeutui omaan tilaansa – pelaamaan kolmeksi tunniksi.

Verstappen käyttää myös kotonaan tuntitolkulla rFactor ja iRacing -simulaatioiden pelaamiseen. Häntä on valmennettu lapsuudesta saakka formula ykkösten maailmanmestariksi, eikä 19-vuotiasta nuorta miestä kiinnosta mikään muu yhtä paljon kuin voittaminen.

Max Emilian Verstappen syntyi 30. syyskuuta 1997 Hasseltissa, Belgiassa. Verstappenin suonissa virtaa petroli: hänen hollantilainen isänsä Jos Verstappen ajoi formula ykkösissä 106 MM-osakilpailua. Belgialainen äiti Sophie Kumpen ajoi kartingia, eno Anthony Kumpen on voittanut mestaruuksia Nascarin eurosarjassa.

Jos Verstappenin ura formula ykkösissä loppui vuonna 2003 Minardilla. Kaksi palkintopallisijoitusta saavuttanut kuski ei koskaan päässyt lähellekään MM-titteliä tai voittokamppailuja. Lopettamisen jälkeen hänellä on ollut elämässään yksi missio: saavuttaa unelma poikansa kautta ja tehdä Maxista maailmanmestari.

Kun Max oli 8-vuotias, isä ja poika olivat jatkuvasti kahden. Isä ajoi tila-autolla radalta toiselle, testistä ja kilpailusta toiseen. Puheenaiheita heillä oli tasan yksi: karting. Max Verstappen on luonnonlahjakkuus, mutta hän on myös pienestä pojasta lähtien tankannut päänsä niin täyteen tietoa kilvanajosta, että tavalliseen 19-vuotiaaseen autourheilijaan häntä ei voi verrata.

– He olivat kahden 24/7 seitsemän päivää viikossa. Siksi Max tietää niin paljon renkaistaan, moottoreista, aerodynamiikasta ja kaikesta muusta autoon liittyvästä. Häntä on valmennettu siihen 8-vuotiaasta asti, Verstappeneiden lähipiiriin kuuluva varikkotoimittaja Jack Plooij kertoo Urheilusanomille.

Ensimmäisten kartingvuosien aikana isä-Verstappen piti poikansa harrastuksesta viisaasti matalaa profiilia. Valokeilaan lahjakkuus nousi vähitellen – ensimmäiset haastattelunsa ja vierailunsa tv-ohjelmiin Max teki 11-12-vuotiaana.

Max Verstappenin elämässä ei ole ollut mitään muuta kuin kilpa-autoilu ja voittaminen – sana, joka luki isoin kirjaimin ainoassa julisteessa, joka hänen huoneensa seinällä oli.

Jos Verstappen on aina ollut vahva hahmo poikansa taustalla – niin vahva, että pahoinpitelyistäkin tuomitusta Verstappenista jopa arastellaan puhua. Entisen formulakuskin saattoi esimerkiksi nähdä varikolla raivoamassa ja huutamassa 10-11-vuotiaille Maxin kilpakumppaneille. Kartingradoilla Maxia vastaan kilpailleet suomalaiset asettelevat sanansa varsin varovasti.

– Jos Verstappen oli hyvin näkyvässä roolissa ja aina jotenkin kisaviikonloppujen aikana esillä. Isä vaikutti paljon siihen ympäristöön, joka Maxin lähellä oli, sanoo vuonna 2010 Maxia vastaan kilpaillut Emil Aho.

Henri Kokko puolestaan ajoi Verstappenia vastaan vuonna 2013. Myös Jos Verstappen tuli vuoden aikana tutuksi.

– Hän on kyllä näkyvä hahmo... Kaikki, jotka hänet tietävät, tietävät millainen se kaveri on. Vahva persoona, Kokko sanoo.

Moottoriurheilun taakseen jättänyt Aho, 21, kehuu Max Verstappenin ajotaitoja vuolaasti.

– Vahva kuski heti ekasta kisasta lähtien, minkä ajoin hänen kanssaan. Ja erilainen kuljettaja siinä mielessä, että hän näkee ja havainnoi kisaympäristön ihan eri lailla kuin moni muu.

Aho ajoi Verstappenia vastaan vuonna 2010 silloisessa KF3-sarjassa.

– Olin seniorina kolmatta vuotta siinä sarjassa. Lajissa on aina ollut niin, että uudet tulokkaat eivät yleensä ole heti kärjessä. Max oli heti kärkikahinoissa ja loi itselleen maineen kovana kuskina, Aho sanoo.

– Max Verstappenista ei ikinä ole tullut sellaista kuvaa, että hän olisi nöyrä. Max on aina ollut itsevarma kaveri ja tietänyt oman tasonsa.

Nuori Max Verstappen kuvattuna F3-sarjan kisoissa vuonna 2014.

Kokko näki Verstappenin samoilla radoilla tämän viimeisenä kartingvuotena 2013. Verstappen voitti silloin maailmanmestaruuden ammattilaisluokassa. Suomalainen myöntää, ettei päässyt juuri kisaamaan hollantilaista vastaan, sillä Verstappen oli niin paljon edellä. Ihmisenä Kokolle jäi Maxista positiivinen kuva.

– Kun kisa alkoi, hän oli aika omissa sfääreissään, se pitää myöntää. Ei välttämättä ollut joka kerta nopein kun mentiin radalle, mutta kisaviikonlopun päätteeksi aina kärjessä. Kova kuljettaja, nopea ja röyhkeä. Radan ulkopuolella hyväkäytöksinen ja tosi kohtelias kaveri. Tervehdimme toisiamme normaalisti, mutta emme olleet mitään kalakavereita.

Hollantilainen ajoi pikkuformuloita vain vuoden ajan ennen kuin nousi formula ykkösiin. Moni piti 17-vuotiasta suurlupausta liian nuorena. Kokko sanoo, ettei häntä epäilyttänyt yhtään.

– Uskallan väittää, että jos joku on ollut valmis formula ykkösiin, niin Max. Se on saanut niin kovan kasvatuksen kotona. En usko, että F1 on tuonut hänelle kovimpia paineita, siihen hän on ollut aivan valmis. Hänelle se ei ole ollut niin iso asia kuin jollekin toiselle, jos ymmärrät mitä tarkoitan. Hän on oppinut elämään sen kanssa pienestä pitäen. En usko, että hän on hirveästi jännittänyt formula ykkösissä ajamista.

Entinen F1-kuljettaja Jos Verstappen kouli pojastaan Maxista F1-mestarin.

Max Verstappen säväytti heti F1-debyytissään, aivan niin kuin kaikilla kilparadoilla aikaisemminkin. Hän oli ajamassa maaliskuussa 2015 Melbournessa komeasti pisteille, mutta auto hajosi. Jos Verstappenin raivo taltioitui televisiokuviin.

Kaksi viikkoa myöhemmin Max ja Jos pääsivät juhlimaan. Max Verstappenista tuli 17 vuoden ja 180 päivän ikäisenä historian nuorin pisteille yltänyt kuljettaja formula ykkösten MM-sarjassa.

Debyyttikausi oli täynnä väläytyksiä, paras sijoitus oli neljäs. Singaporessa Verstappen kohahdutti, mutta vain vähän: varikkomuurilta tuli tallimääräys, mutta Max ei totellut ja piti Carlos Sainzin takanaan. Isä oli ylpeä. Fanien mielipiteet jakautuivat. Suurta kohua ei syntynyt, koska Toro Rosso on pieni talli.

Toukokuussa 2016 Verstappen sai ylennyksen Red Bullille, kun Daniil Kvjatin hapuilu ei tyydyttänyt energiajuomajätin johtoa. Red Bullin kuljettajavalinnoista päävastuun kantavan Helmut Markon peliliike onnistui täydellisesti. Verstappen voitti jo ensimmäisen kilpailunsa. Hopeanuolet Nico Rosberg ja Lewis Hamilton auttoivat kolaroimalla toisensa ulos lähdön jälkeen.

Max oli maalissa 0,616 sekuntia ennen Kimi Räikköstä. Lähtöruudukon vanhin kuski antoi kovaa painetta, mutta lentävän hollantilaisen pää pysyi jääkylmänä. Ei pienintäkään virhettä.

Mercedesten kolarin lisäksi Verstappenin avausvoittoon siivitti taktinen peli: Verstappenin ja Räikkösen taktiikat osoittautuivat paremmiksi kuin Sebastian Vettelin ja Daniel Ricciardon, joka johti pitkään kisaa.

Viime kauden viimeisessä kisassa Brasiliassa Verstappen antoi vielä kovemman näytteen ajotaidoistaan. Verstappen piti vesisumussa pilkkanaan Nico Rosbergia ja oli kiinni kisan kakkospaikassa, kun hänen tallinsa teki pahan arviointivirheen ja kutsui Verstappenin renkaidenvaihtoon.

Välikelin renkaat eivät purreet. Turva-auton tullessa viimeistä kertaa radalle Verstappen kävi taas varikolla, tällä kertaa hakemassa täyden sadekelin kumit. Hän oli tulosluettelossa vasta 12:ntena, kun matkaa maaliin oli 12 kierrosta. Kilpailun viimeisten kierrosten aikana nähtiin jotain täysin ainutlaatuista. Uskalias ja älykäs Verstappen raivasi tiensä palkintopallille kolmanneksi.

– Max teki vanhoista kundeista ihan pellejä Brasiliassa. Ainoa, joka etsi ajolinjoja kartingtyyliin ja paikkoja, joissa on pitoa. Muut valittivat, että on liikaa vettä ja Max sanoi, että hyvin on pitoa, entinen F1-kuski Mika Salo ihasteli vielä kauden jälkeenkin Ilta-Sanomille.

Ricciardo on ihanteellinen tallikaveri Verstappenille. Kaksikko muodostaa ehkä koko lähtöruudukon vahvimman kuskiparin, mutta heidän välinsä ovat pysyneet asiallisina. Varikon hymypoika Ricciardo ei ajaudu herkästi riitoihin.

Verstappeneiden sisäpiiriin kuuluva Jack Plooij sanoo, että Verstappenin suurin vihollinen on hänen oman päänsä sisällä. Nuorukainen ei ole tottunut häviämään.

– Tappiot ja pettymykset ovat Maxin vaikeimmat vastustajat. Pettymysten peittäminen on hänelle vaikeaa. Hän jakaa pettymyksensä mielellään meille toimittajille, mutta markkinointi-ihmiset eivät halua kuljettajien puhuvan niistä avoimesti.

Muita heikkouksia Verstappenilla ei juuri ole. Viime kaudella hän joutui muutamaan otteeseen kokeneempien kuskien hampaisiin tehtyään puolustustilanteissa vaarallisia liikkeitä, joista hän usein selvisi kuin koira veräjästä. Verstappen liikkui F1-sääntöjen harmaalla alueella taitavasti.

Max Verstappen otti F1-uransa ensimmäisen voiton Barcelonassa 2016. Kimi Räikkönen oli kisassa toinen.

Kartingissa ajotyyli ja tilanteet ovat toki hyvin erilaisia, mutta Maxin kerrotaan välillä harjoitelleen toisten kuljettajien blokkailua kartingkilpailujen harjoituksissa. Verstappenin temput ovat olleet kyseenalaisia, mutta vaikkapa suurmestarit Michael Schumacher, Ayrton Senna ja Alain Prost muistetaan yhtä lailla kiistanalaisista tempuista.

Törkein blokkaus, Kimi Räikkösen eteen kääntäminen Belgiassa Kemmelin pitkällä suoralla, oli seurausta nuorukaisen hölmöstä kostonhimosta. Verstappen oli kuumentunut Ferrareille, kun hän jäi startissa Räikkösen ja Vettelin väliin. Kaikkien autot kärsivät vaurioita.

Nuori Verstappen osoitti jo viime vuonna olevansa paitsi salamannopea, myös yksi lähtöruudukon monipuolisimmista kuljettajista. Paria yksittäistä virhettä lukuun ottamatta hän oli erittäin tasainen ja vahva kaikissa olosuhteissa. Raivokkaan taistelijan ja mestarillisen ohittajan tie on käynyt myös F1-fanien sydämiin: Verstappen voitti viime kaudella peräti kahdeksan kertaa (21 mahdollisesta) uuden Driver of the Day (Päivän kuljettaja) -äänestyksen. Toiseksi eniten valintoja kerännyt Sebastian Vettel oli päivän kuljettaja kolme kertaa.

Plooij ylistää Maxin kykyjä ja sitä, miten paljon tietoa hänen aivonsa pystyvät prosessoimaan ajosuorituksen aikana.

– Max näkee ja muistaa, jos olen kuudennella kierroksella seissyt radan seitsemännessä mutkassa kameran kanssa. Hänellä on uskomaton kyky havainnoida ja nähdä asioita kilpailujen aikana tavalla, johon moni ei pysty.

Plooij, 55, on pitkän linjan varikkotoimittaja. Hän tuntee Verstappenit hyvin raportoituaan isän kisoista jo 90-luvulla. Plooijn poika on Maxin ystävä.

– Joskus näen netissä kuvia, kun poikani on ollut Maxin kanssa yökerhossa. Maxilla on vähän rahaa ja autoja, niin hän voi mennä kavereidensa kanssa vähän parempiin paikkoihin.

Max Verstappen on alle parikymppisenä Hollannin urheilun suurimpia supertähtiä. Plooij arvioi, että hänet haastaa suosiossa vain 200 metrin olympiahopeamitalisti Dafne Schippers. Maan suurimmat jalkapallotähdet ovat jo uransa ehtoopuolella.

Viimevuotisen menestyksen jälkeen Verstappen ei ole enää voinut kulkea rauhassa Amsterdamissa. Monacossa asuva Verstappen viettää yhä aikaa synnyinmaassaan Belgiassa. Silloin kun hän ehtii vapaa-ajallaan shoppailemaan, kohteeksi valikoituu nykyään Hollantia todennäköisemmin Düsseldorf tai Lontoo. Siellä kaikki eivät tunnista, ota valokuvia ja tule iholle.

Tulppaanimaan kultapojan yksityiselämä kiinnostaa ja naisseikkailutkin saivat viime vuonna huomiota. Plooijn mukaan viihdemediassa on paisuteltu asioita.

– En ole ikinä tavannut yhtäkään Maxin niin kutsutuista tyttöystävistä. Osa mediasta on paisutellut asioita. Hän on 19-vuotias. Testosteroni jyllää ja pojan täytyy toki tyydyttää tarpeensa. Hänen perässään on kuitenkin niin paljon kameroita, että jos Max nähdään jossain jonkun tytön kanssa, hänen kirjoitetaan heti olevan naimisissa. Hevonpaskaa.

Vuoden 2017 F1-autot ovat viime vuosia raskaampia ajaa. Uusien sääntöjen kasvattamat kaarrenopeudet lisäävät fyysistä rääkkiä huomattavasti.

Itävaltalainen Christian Klien oli Red Bullin historian ensimmäinen kuljettaja. Hän tuli F1-sarjaan parikymppisenä vuonna 2004. Klienin mukaan 17-vuotias ei olisi voinut ajaa formula ykkösiä hänen aikanaan.

– Ei, ei todellakaan. Olen sanonut niin aiemminkin. Kymmenen vuotta sitten se ei olisi ollut mahdollista. Isoin syy siihen on renkaissa. Kisoissa ajettiin viime kaudella 5–6 sekuntia hitaampaa kuin aika-ajoissa, koska niistä ei pystynyt ottamaan koko ajan kaikkea irti, Klien sanoo Urheilusanomille.

– Max on ollut yllättävän hyvä ja on todella, todella nopea. Hän ei ollut juuri ajanut formulaluokissa ennen formula ykkösiin hyppäämistä, hänen taustansa oli siinä mielessä hyvin samanlainen kuin Kimillä. Pidän siitä, että vaikka Max teki välillä hölmöjä virheitä, hän ajoi aina 110 lasissa. Olen varma, ettei hän enää tee niitä virheitä tänä vuonna. Red Bull on täysin hänen takanaan, joten olen varma, että hänen urastaan tulee upea.

Vaikka kilpaileminen on alkavalla kaudella huomattavasti rankempaa kuin aiemmin, Verstappenin sisäpiirissä ei olla huolissaan nuorukaisen fysiikasta.

– Max on superhyvässä kunnossa, hän on tehnyt kovaa töitä kuntovalmentajansa (Jake Aliker) kanssa koko talven. Maxilla ei ole mitään ongelmia. Hän ei juo ollenkaan. Max haluaa vain voittaa, mikään muu ei kiinnosta, Plooij kertoo.

Verstappen kuittasi Barcelonassa keskustelun ajamisen fyysisyydestä varsin lyhyesti: koko kisapituuden ajaminen huippuvireisenä on hieman hankalampaa kuin aiemmin, mutta ei sen kummallisempaa. Verstappen käänsi puheen nopeasti voittamiseen.

– Tunnen olevani valmis voittoihin. On kuitenkin liian aikaista sanoa, missä automme on. Minä olen valmis, Verstappen sanoi.

Maxin isä ja äiti ovat eronneet, mutta molemmat saapuvat valtaosaan F1-kauden kisoista ja liikkuvat usein samassa seurueessa. Pikkusisko Victoria-Jane on myös tukemassa ja muun muassa päivittää veljensä sosiaalisen median tilejä.

– Koko perheeni on kiinnostunut kilpa-autoilusta. On kiva, että he ovat täällä mukana. Isältä tulee aina neuvoja. On hyvä, että hän on lähelläni, Max sanoi Barcelonan testeissä.

Urheilusanomat pyysi Jos Verstappenilta haastattelua tähän juttuun Barcelonassa. Hän kuitenkin kieltäytyi ja sanoi, ettei enää anna haastatteluita.

– Max ja talli ovat parempia kommentoimaan, isä-Verstappen sanoi kohteliaasti.

Elämässä ja formula ykkösissä mitään ei voi sanoa etukäteen varmaksi, mutta todennäköisyydet ovat Max Verstappenin puolella. Se päivä koittaa, kun Hollanti saa ensimmäisen maailmanmestarinsa ja Max Emilian Verstappen on saavuttanut isältään perimänsä unelman. Mutta milloin? Ainakin Jack Plooij haluaisi vielä odottaa.

– Haluaisin nähdä paljon hyviä kisoja ja voittoja ennen sitä. Kun tavoite on saavutettu, mitä voi enää tehdä? No, voittaa tietysti uudelleen, mutta makeammalta se maistuisi, jos tie sinne olisi vähän pidempi. Toivottavasti mestaruutta ei tule vielä tänä vuonna. Mutta jos tulee, niin sitten tulee.