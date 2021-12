Tämä kaikki tiedetään F1-skandaalista – ja näin mestaruuden kohtalo ratkaistaan kulisseissa

Ensimmäisenä hylätty protesti koski sitä, että Verstappen kävi Hamiltonin etupuolella turva-auton ollessa vielä radalla, mikä on sääntöjen vastaista. Tuomariston päätöksen mukaan Verstappen ohitti Hamiltonin pieneksi hetkeksi, kun kummatkin autot kiihdyttelivät ja jarruttelivat turva-auton takana. Hamilton kuitenkin oli edellä, kun turva-auto poistui radalta.

Sääntökirjan mukaan ”mitkä tahansa (englanniksi any) autot, jotka kilpailua johtava kuljettaja on ohittanut kierroksella, pitää päästää johtokierroksella olevien autojen sekä turva-auton ohi [ennen kuin kisa voi jatkua]. Ja kun viimeinen auto on ohittanut, turva-auto tulee sisään seuraavan kierroksen lopussa.” Jos näitä pykäliä olisi noudatettu, Mercedeksen protestin mukaan Hamilton olisi voittanut kilpailun.