Max Verstappenin mestaruus varmistui! Toinenkin Mercedeksen protesti hylättiin

Red Bullin mukaan Mercedeksen protesti hylättiin.

Myös Mercedeksen toinen protesti Abu Dhabin F1-kilpailun tapahtumista on hylätty, Red Bullin leiristä on kerrottu. Kansainvälinen autoliitto Fia on vahvistanut asian.

Näin ollen Max Verstappen on maailmanmestari.

Mercedeksen mielestä sääntöjä rikottiin, kun kierroksella ohitetut saivat ohittaa turva-auton ja ajaa jonon kiinni. Osa autoista oli väärässä paikassa. Päätöksen turvin hollantilainen pääsi lähtemään viimeiselle kierrokselle aivan Lewis Hamiltonin tuntumasta. ja pääsi nopeasti tästä ohi.

Kun Red Bullin edustajat olivat poistuneet tuomariston pakeilta, tallin tiloissa alkoi pian raikaa Queenin klassikkokappale We Are The Champions. Tunnelma pilttuussa oli riehakas.

Tuomaristo hylkäsi aiemmin Mercedeksen toisen protestin, joka koski Verstappenin ohitusta Hamiltonista. Tuomariston mukaan Verstappen kyllä kävi britin etupuolella turva-auton ollessa radalla, mutta Hamilton oli johdossa, kun keltaiset liput poistuivat.

Mercedes tekee todennäköisesti vielä uuden valituksen tuomariston päätöksistä.