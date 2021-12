Kommentti: Yksi hetki hiljentyneellä varikolla symboloi Kimi Räikkösen uran päätöstä

F1-mestarit jäivät ihastelemaan Kimi Räikköstä, joka käveli pois varikolta, kirjoittaa Tommi Koivunen Abu Dhabista.

Onko sinulla motivaatiota? Onko motivaatiosi vielä samanlainen kuin aiemmin?

Kimi Räikkönen sai kuulla muun muassa nämä samat kysymykset uransa aikana hämmentävän moneen kertaan – ja sen näki kilometrin päähän, että kysymys ärsytti häntä.

– En ajaisi täällä, jos en olisi motivoitunut, kuului sama, turhautunut vastaus monia kertoja.

Ehkä Räikkönen ei koskaan ollut motivoitunut uhraamaan koko elämäänsä formula ykkösille, mutta kuten hän itsekin sanoi, motivaatio ajaa säilyi aina.

Paitsi nyt. Viimein vuonna 2021 voidaan sanoa, että Räikkösellä ei enää ole motivaatiota! Ura on nyt ohi.

On vuoden mittaan tullut selväksi, että varikolle raahautumisesta on tullut yhä raskaampaa. Räikkönen on jo moneen kertaan, viimeksi torstaina, sanonut, että odottaa jo kauden päättymistä. Perheellisen miehen kisaviikonlopun kohokohta on ollut kotiinlähtö.

Ei silti pidä käsittää väärin: radalla hän on yhä antanut kaikkensa. Viimeksi se nähtiin viikko sitten Saudi-Arabiassa, kun Jäämies otti rajusti yhteen Sebastian Vettelin kanssa, vaikka pelissä ei ollut edes pistesija.

Kuten tallipomo Fred Vasseurkin IS:n haastattelussa sanoi, Räikköstä varmasti turhautti, kun Alfa Romeo ei hänen jäähyväiskaudellaan panostanut auton kehitystyöhön.

– Ehkä meidän pitäisi tehdä autosta nopeampi! On mahdotonta taistella muita vastaan. Säästä sitä, säästä tätä, ja sitten pitäisi yrittää taistella muita vastaan. Meidän pitää herätä ja tehdä jotain, Räikkönen murisi tiimiradiossa Silverstonen kisan jälkeen.

Halu menestyä ja pärjätä paremmin ei kadonnut viimeiselläkään kaudella.

Enää hänen ei tarvitse sitäkään vähää murehtia Alfa Romeon kehitystyöstä tai kilpailukyvystä.

Viikonlopun ehkä kaikkein symbolisin hetki nähtiin jo lauantai-iltana. Yas Marinan varikkoalueella oli jo melko hiljaista, mutta Britannian Sky Sportsin tv-tiimi kuvasi vielä illan viimeisiä sisältöjään.

Maailmanmestarit, Räikkösen entiset kilpakumppanit Jenson Button ja Nico Rosberg, hekin perheellisiä miehiä, jäivät hymyillen katsomaan perään, kun Räikkönen poistui varikkoalueelta.

Hän käveli onnellisen näköisenä. Rianna-tytär olkapäillään sekä vaimo Minttu, poika Robin ja vuodesta 2002 rinnallaan ollut kuntovalmentaja Mark Arnall vierellään kohti portteja.

Portteja, joiden sisällä häntä ei varmasti nähdä samoissa hommissa kuin Buttonia ja Rosbergia: spekuloimassa tv-asiantuntijana.