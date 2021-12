F1-tuomio: Pahin painajainen toteutui – tämä mies on kuin Kummelista, mutta Kimi Räikkönen otti komean päänahan

Ilta-Sanomien F1-tuomio perkaa formulakauden päätöskisan tulikuumat puheenaiheet.

F1-kausi päättyi sunnuntaina Abu Dhabissa ajettuun päätöskisaan, josta ei draamaa puuttunut. Ilta-Sanomien F1-tuomio vetää yhteen kisan suuret puheenaiheet. Raadissa olivat toimittajat Tommi Koivunen, Tuomas Arkimies ja Mikko Knuuttila.

Tommi Koivunen

Tähti

Lewis Hamilton oli päivän paras kuljettaja. Sensaatiomainen suoritus. Oli yllättävää, että Hamilton onnistui startissa nousemaan keskikovilla renkailla kärkeen. Mieletön ajo sen jälkeen. Loppuratkaisulle Hamiltonkaan ei voinut mitään, mutta britti esiintyi tyylikkäästi myös kyseenalaisen tappion hetkellä haastatteluissa.

Puheenaihe

Ennen kisaviikonloppua oli paha pelko, että loppuratkaisu nähdään vasta oikeussaleissa. Oikeastaan pahin mahdollinen toteutui, kun kilpailunjohtaja Michael Masi pani sormensa peliin kisan ratkaisuhetkillä. Tätä puidaan vielä pitkään.

Moka

Nicholas Latifi kirjoitti nimensä isoin kirjaimin F1-historiaan, mutta aika ikävällä tavalla. Kanadalaisen hölmö virhe muutama kierros ennen maalia muutti historiaa ja teki lopulta Verstappenista mestarin. Williams on vieläpä Mercedeksen asiakastalli.

Päänahka

Carlos Sainz nousi päätöskisan palkintosijansa ansiosta MM-pisteissä viidenneksi ja ohi tallitoverinsa Charles Leclercin, joka jäi seitsemänneksi (välissä Lando Norris). Moni ei olisi ennen kautta uskonut, että espanjalainen voittaa Ferrarin sisäisen kamppailun.

Yllätys

Kimi Räikkösen ja Antonio Giovinazzin tuplakeskeytys tuli puskista, sillä ei Alfalla – kuten juuri muillakaan – ole pahemmin viime vuosina ole laitteet pahemmin hajonneet. Sääli Räikkösen kannalta, mutta toisaalta näytti siltä, että ei vauhti kuitenkaan olisi pisteille riittänyt. Auton hajoamisesta johtunut keskeytys kuvasi oivallisesti Räikkösen uran alkutaivalta.

Mikko Knuuttila

Tähti

Max Verstappen pääsi ensimmäisenä hollantilaisena juhlimaan F1-sarjan maailmanmestaruutta. Itsevarma ja aggressiivinen Verstappen jakaa persoonana mielipiteet, mutta yhtä faktaa kukaan ei kiistä: hän on kuin Kummeli-hahmo Speedy, eli sairaan nopee.

Puheenaihe

Tekikö kisatuomaristo oikein ottaessaan turva-auton pois radalta kierros ennen kisan päättymistä ja raivaamalla tien Max Verstappenille maailmanmestaruuteen? Varmaa vastausta puidaan kallispalkkaisten juristien avulla vielä pitkään Kansainvälisen autoliiton vetoomustuomioistumissa. Sen verran sekava sääntösoppa on.

Moka

Nicholas Latifi täräytti Williamsinsa ratamuuriin vähän ennen loppua. Sotku toi turva-auton radalle ja nosti Verstappenin maailmanmestariksi. Nolostunut Latifi vakuutti tapauksen olleen likaisista renkaista johtunut vahinko, mutta selittely ei auta: hänet tullaan F1-historiassa muistamaan kohtalokkaana sählärinä.

Päänahka

F1-sarjan kilpailunjohtaja Michael Masi löi luun kurkkuun Mercedeksen tallipomolle Toto Wolffille, kun tämä urputti päätöksestä vetää turva-auto pois radalta ennen kisan päätöstä. ”Toto, homman nimi on autokilpailu, ok? Ryhdyimme ajamaan kilpaa”, Masi tokaisi. Tyly vastaus huvitti, mutta toinen asia on, kuinka viisasta Masin pottuilu oli.

Yllätys

Kimi Räikkösen F1-ura päättyi surullisella tavalla, kun hänen Alfa Romeostaan pettivät jarrut kisan puolivälissä. Kisan jälkeen tv-haastattelussa pettymyksestä ei näkynyt merkkejä, vaan ”Jäämies” suorastaan suli Mervi Kallion käsittelyssä C Morella ja selitti innoissaan pitkät tovit rallikeskusteluistaan Carlos Sainz seniorin kanssa ja täräytti vielä loppuun aseistariisuvan hymyn.

Lue lisää: Kimi Räikkönen letkautti jäätävän kuitin Mervi Kalliolle viimeisen kisansa jälkeen

Tuomas Arkimies

Tähti

Max Verstappen kaasutteli nyt onnellisten tähtien alla. Lopun kiistelty turva-autoepisodi elvytti dramaattisesti hollantilaisen F1-unelman. Hän muutti sen todeksi tuoreiden kumien vauhdittamalla ohituksellaan Lewis Hamiltonista.

Puheenaihe

Kantelupukki kaakattaa. Oliko oikein vai väärin? Protestia protestin perään. Kauden viime kisoissa pintaan nousivat kärkitallien Mercedeksen ja Red Bullin väkevät vaikuttamisyritykset tuomaristoon. Toisaalta tämä on täysin ymmärrettävää – pitäähän tallin johdon tehdä työtään ja puolustaa omiaan viimeiseen asti, jos siihen on lajissa suotu tällainen mahdollisuus. Eri asia on, onko tämä jatkuva eipäs-juupas-väittely kokonaiskuvassa kovin järkevää.

Lue lisää: Lewis Hamilton onnitteli reilusti Max Verstappenia – tuleva tallitoveri raivosi: ”Tätä ei voi hyväksyä!”

Moka

Valtteri Bottaksen aika Mercedes-Benzin huipputallissa sisälsi useita tähtihetkiä, mutta turhan usein nähtiin sellaisia kisaviikonloppuja kuin Abu Dhabissa sunnuntaina. Bottas toki kertoi, että osa vaikeuksista johtui teknisistä seikoista, mutta meno oli silti vaisua kun ajatellaan, että kyseessä oli miehen jäähyväiset Mersulla ja tallin mestaruustaisto kävi kuumana Red Bullia vastaan.

Mercedeksen F1-talli hyvästeli Valtteri Bottaksen humoristisella tavalla. Suomalaisen viimeinen kilpailu tallissa jätti kuitenkin toivomisen varaa.

Päänahka

Kimi Räikkönen otti urallaan komean päänahan oman aikakautensa äärikontrolloidusta F1-maailmasta. Hän oli jääräpäisesti oma itsensä, eikä markkinointikoneiston kouluttama mallinukke.

Yllätys

Toisen polven autourheilija Carlos Sainz Jr. löi tallitoverinsa, Ferrarin kultapojaksikin kutsutun Charles Leclercin MM-pisteissä. Tämä oli ennakkoarvioiden vastainen lopputulema.