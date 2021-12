Alfa Romeon tallipomo tietää, mitä Kimi Räikkönen ajatteli tallin kovasta ratkaisusta: ”Se ei varmasti ollut valinta, jota Kimi odotti”

Alfa Romeon tallipomo Frederic Vasseur jutteli IS:lle Kimi Räikkösen ajasta hänen alaisuudessaan.

Abu Dhabi

– Onneksi tämä on viimeinen, Alfa Romeon tallipäällikkö Fred Vasseur sanoo Ilta-Sanomille ja nauraa makeasti.

Aamiaispöytään istahtava ranskalainen viittaa F1-kauteen 2021, joka päättyy Abu Dhabissa.

Kausi on ollut pitkä ja raskas. Alfa Romeolle se on ollut odotetusti vaikea, sillä talli keskitti kaiken tarmonsa vuoden 2022 autoon todella varhaisessa vaiheessa.

Kauden saldo on 13 pistettä ja MM-sijoitus viimeistä edellinen, yhdeksäs.

Pisteistä kymmenen on tuonut jäähyväiskautensa ajanut Kimi Räikkönen, 42, joka on jo pitkään puhunut kauden päättymisestä samansävyisesti kuin Vasseur, loppua odottaen.

Kimi Räikkönen viimeisessä tiimikuvassaan.

Räikkönen ajoi Alfa Romeolla kolme kautta palattuaan vuodeksi 2019 tiimiin, joka tunnettiin aiemmin Sauberina ja jonka väreissä hän debytoi 2001.

– Ensimmäinen kausi oli hieno. Meillä meni silloin paremmin ja pystyimme ehkä noin 60-prosenttisesti ajamaan kisojen aika-ajoissa kolmanteen osioon. Brasilian GP:ssä olimme neljänsiä. Se oli hyvä kausi tallilta ja Kimiltä, Vasseur sanoo IS:lle.

Räikkönen oli 2019 MM-sarjan 12:s 43 pisteellään. Viime vuosi toi vain neljä pistettä (16:s).

– Sitten oli ongelmia... 2020 oli vaikea vuosi kaikille Ferrarin moottoreita käyttäneille.

Ja kuten todettua, kuluva kausi on sekin ollut hankala, vaikkakin tahmean alun jälkeen Alfa Romeon autossa on ollut paremmin vauhtia. Antonio Giovinazzi ylsi kolmesti aika-ajojen päätösosioon.

– Kun jäädytimme kehitystyön ja aloimme keskittyä vuoden 2022 projektiin, se ei varmasti ollut valinta, jota Kimi odotti tässä vaiheessa uraansa. Ymmärrän sen täysin, Vasseur sanoo mutta muistuttaa, että se oli yrityksen ja tallin näkökulmasta tehty päätös.

Kimi Räikkönen lopettaa uransa.

Näyttikö hän olevansa turhautunut ratkaisuun?

– Ei, koska hän on niin ammattimainen, että välttää sellaisen. Minun työni on kuitenkin asettaa itseni kuskien asemaan. On vaikeaa varikkomuurilla, kun koko kauden aikana ei juuri saada tuloksia, ja ymmärrän täysin sen olevan vaikeaa myös kuskeille.

Räikkönen kertoi lopettamisestaan syyskuun alussa, jolloin hän ilmoitti tehneensä päätöksen jo ennen kauden alkua.

Mutta mitä jos hän olisikin halunnut yhä jatkaa ja kokeilla uusia, vuoden 2022 sääntöihin luotuja autoja?

– Olisimme varmasti jutelleet asiasta, mutta kukaan ei halua ajaa täällä vuotta liian pitkään. Kalenteri on nyt sellainen, että loppukaudesta on kymmenen kisaa 12 viikkoon tai jotain sinnepäin. Tarvitsemme kuskin, joka on täysillä mukana, Vasseur sanoo.

Lue lisää: Nyt se on varmaa: Valtteri Bottas hyppää Alfa Romeon rattiin pikatahtia

Niin. Räikkönen, 42, ei halunnut enää aikatauluttaa elämäänsä raskaan ja paljon matkustamista vaativan työn mukaan.

Mitä Jäämies tekee seuraavaksi? Sitä kukaan ei tiedä.

– Sanoin, että voin auttaa, jos hän haluaa tehdä jotain muuta lajin parissa, Vasseur kertoo.

– Hän oli selväsanainen sen suhteen, että sulkee nyt tämän kappaleen elämästään. Ehkä 6–8 kuukauden päästä hän tietää, mitä haluaa tehdä seuraavaksi.

20 vuoden taival, joka sisälsi kaksi välivuotta ralliautoilun parissa, on ollut pitkä.

– Hän ansaitsee sellaisen jälkeen lepoa – kuten myös Minttu, Vasseur sanoo viitaten Räikkösen vaimoon.