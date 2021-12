F1-mestaruustaisto huipentuu – näin Max Verstappen ja Lewis Hamilton kommentoivat asetelmia aika-ajon jälkeen

F1-kausi ja mestaruustaisto huipentuu sunnuntaina. Rengastaktiikka puhuttaa.

Maailmanmestaruudesta taistelevat Lewis Hamilton ja Max Verstappen ampaisevat tasapisteistä F1-kauden viimeiseen osakilpailuun Abu Dhabissa.

Aika-ajon jälkeen etu vaikuttaisi olevan Red Bull -kuljettaja Verstappenilla, joka otti paalupaikan. Mercedes-kuljettaja Hamilton oli aika-ajon toinen.

– Upea fiilis. Saimme todellakin parannettua autoa aika-ajoon, Verstappen sanoi järjestäjien haastattelussa.

Rengastaktiikka voi olla ratkaisevaa sunnuntain kilpailussa. Verstappenin autossa on pehmeän seoksen renkaat ja Hamiltonin auto on medium-renkailla.

– On tuntunut hyvältä molemmilla renkailla. Katsotaan kisassa, totta kai hyvä lähtö on tärkeä. Siitä lähtien on vain yritettävä parhaansa, Verstappen totesi.

Hamilton kehui Verstappenin suoritusta.

– Se oli loistava aika-ajokierros Maxilta. Emme voineet vastata siihen, mutta haluaisin ajatella, että olemme renkaiden suhteen hyvässä asemassa kisassa, Hamilton sanoi.