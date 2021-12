Näin Kimi Räikkönen selitti kolariaan F1-harjoituksissa – C Moren asiantuntija antoi tuomionsa runnellun auton kunnosta

Ossi Oikarisen mukaan Räikkösen Alfa Romeo vaatii paljon kunnostustöitä.

C Moren asiantuntija Ossi Oikarinen arvioi Räikkösen auton vaurioita tv-kuvien perusteella.

F1-Uransa päättävä Kimi Räikkönen ajoi seinään Abu Dhabin toisten harjoitusten lopussa. Räikkösen Alfa Romeo vaurioitui, kun auto osui perä edellä ratavalliin.

– Perä lähti irti, selitti Kimi Räikkönen tapahtunutta tiimiradiossa.

Räikköseen ei kuitenkaan pahemmin sattunut, sillä hän käveli varikolle ehjin nahoin. Kuskin kunnosta viimeinen kisa tuskin siis jää kiinni. Vaan miten on auton laita?

– Takasiipi on tuhoutunut täysin. Pohjalevy sitä myöten. Vaihteisto on perjantain vaihteisto muutenkin, joten sitä ei tämän hetken jälkeen tarvita kisakäytössä, Oikarinen sanoi C Morella.

– Näyttää siltä, että runkoon ei tullut suurempaa vauriota. Jos näin on, asiat ovat hyvin. Vaihdetaan vähän jousitusta ja vaihteisto. Matka jatkuu. Kimikään ei toivottavasti kärsinyt kuin minimaalisia henkisiä vaurioita. Pientä harmitusta, Oikarinen jatkoi.

Lauantaina Abu Dhabissa ajetaan kolmannet harjoitukset ja aika-ajot. Räikkösen hulppea F1-ura loppuu sunnuntain kisaan.