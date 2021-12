Miksi Kimi Räikkönen on supersuosittu Kiinassa? Fanit kertovat, mihin rakkaus perustuu: ”Hän syntyi tavalliseen perheeseen, mutta...”

Kimi Räikkösen lopettamispäätös surettaa kiinalaisfaneja.

F1-uransa päättävä Kimi Räikkönen nauttii kulttimainetta ympäri autourheilua seuraavan maailman, mutta hän on aina ollut erityisen suosittu kuski Kiinassa.

Shanghain F1-kisaa vuosien varrella katsoneet suomalaiset muistavat, kuinka tv-ruuduissa on vilahdellut kiinalaisten Räikkös-fanien näyttäviä kannatuskoreografioita.

Kiinassa on Räikköselle, 42, jopa oma kannattajakerho Ice Army China, joka Jäämiehen viimeisen kisan alla järjesti tämän uran kunniaksi näyttelyn. Räikkönen osallistui tapahtumaan videolinkin välityksellä ja jätti hyvästit kiinalaisfaneilleen.

– Tiesin, että uran on joskus päätyttävä, mutta se tuntui silti surulliselta. Ilman Kimiä formula 1 ei ole minun näkökulmastani enää sama laji, Huang Shengguan kertoi.

Kimi Räikkönen hyvästeli kiinalaiset faninsa videolinkin välityksellä.

Mainosalalla työskentelevä shanghailainen Huang, 28, on ollut Räikkösen suuri fani vuodesta 2005 lähtien. Hän kuuli nopeasta ja komeasta suomalaiskuskista luokkatovereiltaan ja alkoi ottaa selvää tämän taustasta.

– Hän syntyi tavalliseen perheeseen, mutta onnistui saamaan itselleen ajopaikan maailman kalleimmasta urheilulajista. Hän eli omien sääntöjensä mukaan eikä välittänyt pätkääkään toisten mielipiteistä, Huang kuvaili Räikkösen vetovoimatekijöitä.

Räikkösen urakehitys ja F1:n suosion kasvu Kiinassa osuivat yksiin. Shanghailainen urheilukanava alkoi näyttää formulakisoja vuonna 2002 ja vuotta myöhemmin Kiinan yleisradioyhtiön CCTV:n urheilukanava aloitti omat maanlaajuiset F1-lähetyksensä.

– Kun kiinalaiset autourheilufanit alkoivat seurata F1-sarjaa, emme ehtineet näkemään Michael Schumacherin huippuvuosia. Sen sijaan radoilta löytyi erittäin nuori ja kauniskasvoinen F1-talentti. Hän oli niin nopea, että pani maailman kaikkien aikojen parhaan kuskin aina koville ja välillä löikin tämän, eli kun formula 1 tuli Kiinaan, Kimi oli suurin tähti, Huang kertoi.

Ice Army China on mobilisoinut voimansa usein näyttävästi Kimi Räikkösen tueksi.

Vaikka Räikkösen ura vuoden 2007 maailmanmestaruuden jälkeen oli vuoristorataa, suomalaisen viileä Jäämies-karisma ja sisukas suhtautuminen vastoinkäymisiin piti hänet kiinalaisfanien suosiossa.

– Kiinalaisten Kimi-fanien keskuudessa kiertää suosittu sanonta, joka käännettynä on suurin piirtein seuraava: ”Kimin fanitus alkaa komeasta ulkomuodosta, rakkaus roihahtaa lahjakkuudesta ja uskollisuus syntyy hänen luonteestaan”, toinen pitkäaikainen Räikkös-fani Jie Jie kuvaili.

Jie kertoi oman faniuransa kohokohdan tapahtuneen vuonna 2009, jolloin Räikkönen kirjoitti nimmarinsa Jien hänestä tekemään ristipistotyöhön.

Shanghailainen liikenainen Zhang Chengjia, 31, kertoi olleensa Räikkösen fani jo 17 vuotta.

– Olemme katsoneet hänen kisojaan lapsuudesta saakka. Hän on inspiroinut meitä, hän on antanut meille voimia! Hänen esimerkkinsä kertoo, että mitään ei tarvitse pelätä. Kimi on idolimme, sankarimme, kuninkaamme! Siksi olemme Ice Army! Zhang intoili.

Zhang kertoi matkustaneensa Räikkösen perässä myös Kiinan ulkopuolelle.

– Olen lentänyt Singaporeen, Malesiaan, Japaniin ja Australiaan vain kannustamaan Kimiä.

Zhang Chengjia on matkustanut ympäri maailman kannustamassa Kimi Räikköstä.

Miltä Räikkösen lopettamispäätös tuntui?

– Totta puhuen, niin en aluksi pystynyt hyväksymään sitä. Olen kuitenkin seurannut Kimin kisoja yli puolet elämästäni, hän on meille kuin vanha ystävä. 17 vuoden faniuran jälkeen toivon kuitenkin vain, että hän on onnellinen ja terve ja nauttii eläkepäivistään, Zhang vastasi.

