Kommentti: Sortuuko Max Verstappen törkeyteen?

Jos Max Verstappen kolaroi Lewis Hamiltonin ulos kisasta, upeasta F1-kaudesta 2021 jää ikävä maku, kirjoittaa Tommi Koivunen Abu Dhabista.

– Pelkään, että minut otetaan ulos kisasta. Se on ehkä ainoa negatiivinen ajatus.

Näin lausui Jacques Villeneuve lokakuussa 1997, kun Espanjan Jerezissä valmistauduttiin F1-kauden päätösosakilpailuun, johon hän lähti pisteen takaa-ajoasemasta.

Villeneuve on myöhemmin kertonut, että hän puhui kolarin uhasta tarkoituksellisesti, viestiään toistaen, monia kertoja ennen tuota kilpailua.

Kanadalainen halusi muistuttaa kaikkia Michael Schumacherin historiasta ja yrittää vaikuttaa saksalaiseen, ettei tämä vain toistaisi aiempia koiruuksiaan.

Pam.

Kierroksella 48 se kuitenkin tapahtui. Villeneuve syöksyi ohitukseen, ja Schumacher käänsi viimeisenä epätoivoisena tekonaan Ferrarinsa Williamsin kylkeen.

Sekään ei riittänyt. Toisin kuin 1994, jolloin Schumacherin ja Damon Hillin kolari ratkaisi mestaruuden saksalaiselle pisteen erolla, nyt Schumin auto päätyi soralle ja jäi jumiin, mutta Villeneuve jatkoi matkaansa ja voitti mestaruuden.

Kisa jäi historiaan yhtenä Schumacherin uran häpeäpilkuista – kenties kaikkein suurimpana sellaisena. Hän hävisi yritettyään voittaa alhaisimmalla mahdollisella tavalla.

Koruttomasta Jerezistä on tultu 24 vuoden, Max Verstappenin elämän mittainen, matka hulppeaan Abu Dhabiin.

Täällä auto ei voi jäädä soralle jumiin, mutta kysymys on sama kuin ennen kauden päätöskisaa 1997.

Aikooko MM-sarjan kärkikuljettaja tarvittaessa turvautua keinoista epäurheilijamaisimpaan: tahalliseen kolariin vastustajansa kanssa?

Lewis Hamiltonin, Verstappenin vastustajan, ei tarvitse muistutella asiasta kuten Villeneuve aikoinaan.

Se tehdään hänen puolestaan. Esimerkiksi englantilainen Autosport-lehti julkaisi torstaina Verstappenille avoimen kirjeen, jossa se vetoaa hollantilaiseen: älä tee sitä. Älä yritä ratkaista maailmanmestaruutta tahallisella kolarilla.

Lewis Hamilton jahtaa jo kahdeksatta MM-titteliään.

Erittäin levollisena lehdistölle torstaina esiintynyt Hamilton tyytyi pieneen vihjailuun rivien välistä.

– Uskon todella, että kaikki täällä kilpailevat tulevat tänne voittamaan. Haluaisin uskoa, että kaikki haluavat tehdä sen oikealla tavalla.

On selvää, ettei Hamilton voi luottaa Verstappenin ajavan puhtaasti.

Hollantilainen on monella tapaa kuin Ayrton Senna ja Schumacher. Käsittämättömän nopea ja hyvä kuljettaja, mutta vastustajana monesti epäreilu. Verstappenin tyyliin kuuluu ohitustilanteissa antaa kaksi vaihtoehtoa: joko hän menee edeltä tai muuten kolisee.

Tähän hänet on koulinut kovalla kädellä isä Jos Verstappen, joka näki omalla urallaan Schumacherin läheltä tallitovereina Benettonilla 1994.

Jos Verstappenin kasvatusmetodit ovat vuosien varrella herättäneet keskustelua.

Schumacherin Benettonissa ja Verstappenin Red Bullissa on paljon samaa. Talli on rakennettu täysin yhden kuljettajan varaan: ymmärrettävästikin, sillä kyseessä on ainutlaatuinen supertähti. Kakkoskuskit ovat jääneet täysiksi statisteiksi.

Parhaiten Verstappenia vastaan pärjännyt Daniel Ricciardo jätti Red Bullin kauden 2018 jälkeen, kun hänelle kävi selväksi, että tallissa on vain yksi kultapoika, jonka puolella tallin johto on tilanteessa kuin tilanteessa.

Ulkoapäin tarkasteltuna näyttää siltä, että ei olisi ollut pahaksi, jos Christian Horner ja Helmut Marko yrittäisivät joskus edes vähän suitsia tähtikuljettajaansa.

Heidän reseptinsä on kuitenkin näyttäytynyt päinvastaisena: lisää vettä myllyyn, tilanteessa kuin tilanteessa.

Kausi 2021 on ollut yksi historian parhaista – joku voisi väittää jopa kaikkien aikojen kaudeksi.

Verstappen ja Hamilton ovat olleet omassa luokassaan. Kokonaisuutta tarkasteltaessa Verstappenin kautta voi pitää jopa piirun verran kovempana, onhan hän menettänyt paljon pisteitä ilman omaa syytään.

Toivottavasti peli ratkeaa sunnuntaina reilusti eikä ratkaisu siirry kolarin kautta kabinettiin.

Vaikka jotkut romantisoivat Sennan ja Schumacherin voitonhimolla oikeutettuja törkeyksiä, mestaruuden ratkaisemista tahallisella kolarilla, sellainen jättäisi kaudesta todella kitkerän sivumaun.