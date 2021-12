FIA täräytti kovan uhkauksen ennen F1:n ratkaisukisaa – näin Hamilton ja Verstappen kommentoivat

F1-mestaruus ratkeaa viikonloppuna.

Abu Dhabi

Formula ykkösten maailmanmestaruus ratkeaa tänä viikonloppuna Abu Dhabissa.

Kauden päätöskisaan lähdetään kutkuttavissa asetelmissa, sillä Red Bullin Max Verstappen ja Mercedeksen Lewis Hamilton ovat tasapisteissä.

Jos kumpikaan ei saavuta pisteitä, Verstappen voittaa maailmanmestaruuden, sillä hänellä on yksi voitto enemmän.

Kansainvälinen autoliitto FIA ja kilpailunjohtaja Michael Masi alleviivaavat nyt perinteisissä kisaviikonlopun ohjeissaan täysin poikkeuksellista asiaa. Viikonlopun ohjeistuksessa huomautetaan, että tarvittaessa kuljettajia voidaan rangaista epäurheilijamaisesta käytöksestä myös pistemenetyksillä.

Näin F1-johto haluaa varmistaa, että mestaruus ei ratkea epärehellisin keinoin.

Tavallisesti F1-sarjassa on jaettu sääntörikkeistä lähinnä aikasakkoja, lähtöruuturangaistuksia ja kovimmillaan hylkäyksiä.

Nyt tapahtunut erityisviittaus FIA:n urheilusääntöihin ja pistemenetyksien mahdollisuuteen nousi puheenaiheeksi myös Hamiltonin ja Verstappenin lehdistötilaisuudessa, jossa kysyttiin heidän näkemystään asiaan.

– Toivottavasti sellaista ei tarvitse tehdä ja kisa on hieno, Hamilton totesi.

– Ei kenenkään tarvitse muistuttaa tuollaisesta. On tiedossa, että tämä mahdollisuus on säännöissä. He voivat mainita siitä vaikka joka viikonloppu, Verstappen ilmoitti.