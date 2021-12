Kuvat: Kimi Räikkösen autoon ilmestyi kekseliäs viesti ennen jäähyväisiä

Räikkösen lentävä lausahdus 2012 innoitti Alfa Romeon loihtimaan hauskan jäähyväislahjan.

Kimi Räikkösen viimeinen kilpailu formula ykkösissä on aivan nurkan takana, ja F1-maailma valmistautuu jättämään jäähyvästit suomalaissankarilleen.

Räikkösen edustama Alfa Romeo -talli kunnioittaa Jäämiehen loistokasta uraa erityisellä maalauksella, joka on taiteiltu hänen autonsa kylkeen.

Ajokkiin on kirjoitettu vastaus legendaariseen lausahdukseen, jonka Räikkönen päästi ilmoille ajaessaan Lotuksella Abu Dhabissa kaudella 2012.

Tuolloin kohti kisan voittoa ajanut suomalainen vaati keskittymisrauhaa tiimiradiossa kesken kisan sanoin ”Leave me alone, I know what to do!” eli ”Jättäkää minut rauhaan, tiedän, mitä teen”.

Nyt Alfa Romeon kylkeen on rustattu vitsikkäästi ”Dear Kimi, we will leave you alone now”. Eli ”Rakas Kimi, nyt jätämme sinut rauhaan”.

Myös Alfa Romeon toinen kuljettaja Antonio Giovinazzi sai talliltaan kiitokset autonsa kyljessä. Giovinazzi lähtee tallista niin ikään kauden päätteeksi.

– Kiitos kaikesta, Antonio, oli kirjoitettu hänen autoonsa.

Ensi kaudella Alfa Romeolla ajavat Valtteri Bottas ja kiinalainen Guanyu Zhou.