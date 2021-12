Valtteri Bottas paljastaa, miksi avautuu yhtäkkiä kaikesta – syynä Kimi Räikkösen lopettaminen

Valtteri Bottas on F1-sarjan ainoa suomalaiskuljettaja ensi kaudesta lähtien, kun Kimi Räikkönen lopettaa.

Valtteri Bottas on kertonut itsestään henkilökohtaisia asioita.

Valtteri Bottas, 32, ei koskaan ole varsinaisesti kaivannut otsikoihin. Ei etenkään henkilökohtaisen elämänsä kautta. Tässä asiassa Bottas ei ajattele juurikaan eri tavalla kuin kymmenen vuotta vanhempi Kimi Räikkönenkään. Jos voisi valita, he ajaisivat F1-autoja tuntemattomina.

Räikkösen kohdalla voidaan toki parin päivän päästä puhua menneestä: F1-legendan ura päättyy viikonlopun Abu Dhabin GP:hen.

Heistä molemmat ovat kuitenkin poikenneet pitkäaikaisesta linjastaan. Räikkönen pysyi pitkään kokonaan poissa sosiaalisesta mediasta, mutta aloitti oman, kaupallisia mahdollisuuksia tarjoavan Instagram-tilinsä vuodenvaihteessa 2017–18.

Bottas puolestaan on viime viikkoina raivannut oma-aloitteisesti lööppeihin ja otsikoihin.

Hän on avautunut täysin uudella tavalla omassa Suoraa puhetta minusta -podcastissaan ja antoi kumppaninsa Tiffany Cromwellin kanssa parisuhdehaastattelun Me Naiset -lehteen.

Miksi?

Bottas sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että yksi syy uudenlaiseen avautumiseen on juurikin Räikkösen lopettamisessa.

– Ainakin lähitulevaisuudessa olen ainoa F1-kuski Suomesta. Tuntui, että kansalla on oikeus tuntea minua paremmin, Bottas sanoo IS:lle.

– Huomasin jossain vaiheessa, että sosiaalisen median seuraajistani edes viisi prosenttia ei ole suomalaisia. Puhutaan 3–4 prosentista. Se on aika vähän kotimaastani, joka on moottoriurheilumaa. Tuli fiilis, että ehkä voisin kertoa itsestäni vähän lisää, Bottas ruotii.

Bottaksen kiinnostavuuden voi kyllä sanoa viimeisen vuoden aikana nousseen niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Juttuja hänestä on jo jonkin aikaa luettu esimerkiksi Ilta-Sanomien verkkosivuilla enemmän kuin aiemmin.

Ja niitä sosiaalisen median seuraajia, joita Bottas on itsekin on analytiikan avulla tutkinut, tulee myös koko ajan lisää. Bottas on reilussa vuodessa kasvattanut seuraajapottiaan selvästi.

Kimi Räikkönen ja Valtteri Bottas.

Esimerkiksi Ylen elokuussa 2020 julkaiseman jutun mukaan Bottaksella oli tuolloin 1,676 miljoonaa seuraajaa Instagramissa, Räikkösellä 1,952 miljoonaa. Nyt Bottas on taas somen suosituin suomalaiskuski 2,753 miljoonalla seuraajallaan. Räikkösellä seuraajia on 2,639 miljoonaa.

Bottas on myös itse pannut merkille someprofiiliensa kasvun:

– On se tosiaan itsenikin monesti yllättänyt, kun olen katsonut, että taas on tullut 100 000 lisää. Välillä se pomppaa aika nopeastikin, Bottas hymähtää.

– Sen varsinkin huomaa, että jenkkimarkkinassa ja Etelä-Amerikassa on tullut kasvua huikeasti. Yksi iso syy on varmasti ollut Netflix, jonka sarja on kasvattanut lajin suosiota.

Kuten tiedetään, someseuraajat ovat myös rahan arvoisia. On helppo laskea, että suomalaisyleisölle avautumisen pitäisi tarjota Bottakselle myös kiinnostavuutta kotimaisilla kumppanuusmarkkinoilla.

– Sen näkee ajan kanssa, Bottas toteaa.