Kuvat: Tässä luksusasunnossa on asunut monta superjulkkista – Lewis Hamilton myi sen hurjalla hinnalla

Hamiltonin lukaalissa on asunut pitkä lista julkisuuden henkilöitä.

F1-tähti Lewis Hamilton on myynyt New Yorkissa sijaitsevan hulppean kattohuoneistonsa, brittilehti The Sun kirjoittaa.

Hamilton myi asunnon tähtitieteellisellä 37 miljoonan punnan eli 43 miljoonan euron hinnalla.

Asunnon arvoa nostaa siinä asuneiden julkisuuden henkilöiden lista. The Weeknd, Justin Timberlake, Harry Styles, Jake Gyllenhaal ja Rebel Wilson ovat kaikki nauttineet kattohuoneiston luksuksesta.

Hamilton ei kuitenkaan koskaan itse asunut lukaalissaan, vaikka omistikin sen.

Asunto on kolmekerroksinen ja siinä on yhteensä 826 neliötä. Kerrosten välillä pääsee liikkumaan kätevästi hissillä.

Lisäksi asunnosta löytyy uima-allas, kirjasto ja kuntosali. Makuuhuoneita on viisi ja kylpyhuoneita kuusi.

Hamiltonin asunnossa riitti tilaa ystäville.

Makuuhuoneita kattohuoneistossa on viisi.

Keittiö kelpaa vaativampaankin makuun.

Uima-altaassa keho ja mieli saavat rentoutua.

Terassilta aukeaa vaikuttava näkymä New Yorkiin.