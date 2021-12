Kommentti: Kimi Räikkönen oli katastrofi, joka hoiti itse itsensä

Kimi Räikkösen asialliset hommat hoidetaan, mutta muuten ollaan kuin Ellun kanat -tyyli vetosi kansan syviin riveihin, kirjoittaa toimittaja Tuomas Arkimies.

Vuonna 2005 McLarenin F1-tallilla ja sen kumppanilla, autojätti Mercedes-Benzillä oli hätätilanne. Syynä oli tallin silloinen tähtikuljettaja Kimi Räikkönen ja etenkin suomalaisen vapaa-ajan vietosta koituneet kohuotsikot.

Esimerkiksi loppuvuodesta 2004 oli kerrottu paljonpuhuvien kuvien kera Räikkösen kosteasta Kanarian-reissusta, ja muutenkin lehtien sivuille oli päätynyt juttuja suomalaistähden riehakkaista vapaa-ajan riennoista.

Räikkönen oli saanut Mersun pomot varpailleen ja McLarenin yleensä huipputehokkaaksi viritetyn, mutta varsin konservatiiviseksi tiedetyn markkinointikoneiston käymään pahasti ylikierroksilla.

Jopa kaksinkertaisen maailmanmestarin Mika Häkkisen paluu kilparadoille jäi Räikköstilanteen, eli ”Situation With Kimi” jalkoihin.

Häkkinen jättäytyi McLaren-Mercedekseltä ”sapatille” kauden 2001 päätteeksi. Hänet korvamaan pestattiin F1-tulokaskautensa Sauberilla ajanut Räikkönen, jonka kykyihin McLaren ja tallipomo Ron Dennis luottivat liki rajattomasti. Häkkinen ei koskaan palannut sapatiltaan F1-kisoihin, vaikka comebackistä käytiin keskusteluja ainakin Williams- ja BAR-tallien kanssa.

Lopulta ”johtotähti” halasi rakastetun kuljettajansa takaisin Mercedes-perheeseen, ja Häkkinen palasi kilparadoille maineikkaan saksalaismerkin ajokilla DTM-sarjassa 2005.

Mercedes yritti tietysti ottaa kaiken mainoshyödyn irti kaksinkertaisen maailmanmestarin paluusta kansainvälisille moottoriradoille. Häkkisen paluukisa oli Saksan Hockenheimissa keväällä 2005, ja Mersu hehkutti asiaa estoitta. Silti merkin silloisella urheilutoimenjohtajalla Norbert Haugilla oli Hockenheimissa kulissien takana vieläkin painavampaa sanottavaa.

Asia koski Räikköstä.

Haugin mielestä Suomen tilanne oli ”täysi katastrofi”. Haug totesi, että jotkut suomalaiset yrittävät tuhota oman tähtensä – eli Räikkösen – vailla kunnollisia syitä. Hän sanoi, että ihmisiä voi kritisoida, mutta jutut, joiden mukaan Kimi tarvitsee lapsenvahtia, ovat täyttä potaskaa.

Mersu-pomo jatkoi jylinäänsä lausuen, että kaikkien, jotka ovat olleet mukana Kimin maineen likaamisessa, pitäisi hävetä. Haug jopa uhkaili, ettei Räikkönen tule enää lainkaan Suomeen, jos meno ei muutu.

Mercedes-Benzin urheilujohtajana toiminut Norbert Haug työskenteli sekä Mika Häkkisen että Kimi Räikkösen kanssa.

Myös McLaren-Mercedeksen silloinen tallipomo Dennis oli tarkka tallinsa ja sponsoriensa julkisuuskuvasta. Dennis vaali McLarenin mainetta usein kliinisellä otteella, eikä Räikkönen sopinut vaadittuun muottiin läheskään aina.

Hockenheimin DTM-kilpailun jälkeen Mercedeksen ja McLarenin tiedotusupseerina tuolloin työskennellyt Wolfgang Schattling soitteli vielä perään Suomeen ”The Situation With Kimi” -asioilla. Se kertoo omaa kieltään Mercedeksen ja McLarenin huolesta ja pyrkimyksistä hallita hankalaksi kokemaansa tilannetta.

Räikkösellä oli oma tapansa hoitaa asia: hän pysyi omana itsenään. Toki jarruakin piti varmaankin silloin tällöin painaa, mutta kuluneista vuosista voimme todeta, että ”Jäämies” jatkoi joka tapauksessa oman tiensä kulkijana.

Lopulta tämä kääntyi Räikkösen eduksi. Hän on ollut F1-yleisön suosikkeja ja on keikkunut useana vuotena kärkisijoilla asiaa käsittelevissä kyselyissä. Tässä yhteydessä on tullut toistuvasti esiin se, ettei Räikkönen suostunut markkinointikoneiston valmentamaksi mallinukeksi, vaan veti omaa linjaansa. Osan mielestä se oli ajoittain tylyä ja tympeääkin, mutta toisaalta se tuotti väriä aikakautensa äärikontrolloituun F1-maailmaan.

Joka tapauksessa maailmanmestari Räikkösen lähtö jättää aukon F1:een sekä suomalaisesta että kansainvälisestä näkövinkkelistä. Räikkösen suosio on perustunut pitkälti hänen erityislaatuiseen ja aitoon persoonaansa.

Asialliset hommat hoidetaan, mutta muuten ollaan kuin Ellun kanat -tyyli vetosi kansan syviin riveihin.