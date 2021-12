Kimi Räikkösen huima F1-ura päättyy sunnuntaina Abu Dhabissa. Räikkönen kertoi lopettamisestaan jo syyskuun alussa ja teki sen omalla tyylillään.

Kimi Räikkönen, jos kuka, tunnetaan F1-piireissä omien polkujensa kulkijana. Hän teki aina asiat niin kuin hän itse halusi ne tehdä.

Kukapa ei muistaisi Räikkösen legendaarista sutkautusta ”Leave me alone, I know what to do” eli ”jättäkää minut rauhaan, tiedän mitä teen”, jonka hän laukoi Lotuksen tiimiradiossa kisainsinöörilleen Abu Dhabin osakilpailussa vuonna 2012 matkalla voittoon. Vastaavia rehellisen suorasukaisia radioviestejä kuultiin muulloinkin.

Räikkönen on tunnettu siitä, että hän tietää, mitä tekee sekä siitä, että hän toimii omilla ehdoillaan.

Siitä saatiin oiva näyte syyskuun alussa, kun Räikkönen kertoi uransa lopettamisesta.

Uutinen Räikkösen F1-uran päättymisestä julkistettiin keskiviikkona 1. syyskuuta. 42-vuotiaan suomalaiskuljettajan kohdalla lopettamisuutista oli toki osattu odottaa, mutta sen ajankohta ja tapa, jolla uutinen tuli julki, yllätti ja hämmensi.

Yleensä tallit, joukkueet ja seurat valmistelevat suurmiesten ja -naisten lopettamisen kunniaksi tribuuttivideoita ja muuta kansojen syviä rivejä liikuttavaa materiaalia, ja uutiset julkaistaan seurojen tai tallien virallisilla kanavilla tarkkaan harkittujen ylitsevuotavien kiitoslauseiden kera.

Räikkönen ilmoitti lopettamisestaan itse, henkilökohtaisella Instagram-tilillään. 108 englanninkielistä sanaa kirjoitusvirheineen päivineen Räikköseltä itseltään ja 13 kuvaa Räikkösestä itsestään.

Vasta Räikkösen oman ilmoituksen jälkeen hänen nykyinen ja viimeiseksi jäävä F1-talli Alfa Romeo julkaisi ylisanoilla täytetyn kiitosviestinsä Räikköselle.

Räikkönen teki siis uransa lopetusilmoituksenkin omalla tyylillään: julkistaen sen milloin haluaa ja miten haluaa.

Räikkösen lopetusilmoitus aiheutti melkoisen palautevyöryn Instagramissa. Monien F1-fanien suosikin julkaisu keräsi liki 1,1 miljoonaan tykkäystä ja yli 50 000 kommenttia.

Suomalaisen F1-legendan lopettaminen sai monet fanit kommentoimaan ”Eiiiiii Kimi” tai ”Eiiii Jäämies”. Sana ”legenda” toistui useissa kommenteissa, kuten myös ”kiitos”.

– Formula ykkönen ei ole enää koskaan ennallaan, eräs fani kommentoi.