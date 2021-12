Kimi Räikkösen luottomies uskoo, että Robin Räikkösessä on ainesta huipulle – ”He pyrkivät satsaamaan paljon”

Kimi Räikkönen lopettaa F1-uransa, mutta kilvanajo jatkuu Räikkösten perheessä. Näin arvioi Kimi Räikkösen ja tämän Robin-pojan tunteva Lasse Jaatinen.

Kimi Räikkösen F1-ura loppuu, mutta hänen poikansa Robin Räikkönen jatkaa todennäköisesti perheen autourheiluperinteitä tulevaisuudessa. Näin uskoo Räikkösten perheen autourheilua jo Kimin lapsuudesta asti tukenut Racing Service Jaatisen pomo Lasse Jaatinen.

– Uskon, että Robinissa on ainesta. Robin kuuntelee ja on erittäin nopeasti oppiva. Uskon, että he pyrkivät satsaamaan paljon jossain lajissa. Karting voi olla laji, missä Robin on vahva. Sieltähän sitten noustaan ajoluokissa eteenpäin, jos intoa vain riittää, Jaatinen tuumaa Ilta-Sanomille.

Räikkösen kuusivuotiaalle Robin-pojalle on viime vuosina hankittu kartingautoja ja lajiin liittyvää tavaraa Jaatiselta. Aivan kuten Kimille aikoinaan.

Jaatisen mukaan Robinilla on viime ajat ollut käytössään kartingajokki, jonka huippunopeus on noin 70 kilometriä tunnissa.

– Ihan reipasta kyytiä siis jo.

Lasse Jaatinen on kartingautojen guru.

Viimeksi Räikköset vierailivat Jaatisella viime vuoden syksyllä Robinin asioissa.

– Silloin oli sadepyörien kanssa toimintaa. Räikköset halusivat silloin harjoitella sadekelin ajoa, Jaatinen kertoo.

– Minulle on muodostunut sellainen kuva, että Robinilla on hyvät otteet ja lajissa vaadittava hyvä keskittymiskyky, rata-autoilussa jo 1960-luvulta lähtien mukana ollut Jaatinen toteaa.

Kimi Räikkönen on kertonut, että Robinin nelivuotias pikkusisko Rianna on myös kiinnostunut kartingautoista. Räikkösen mukaan Rianna aikoo koettaa Robinin vanhaa – hänen nykyistä ajokkiaan hitaampaa – kartingautoa lähitulevaisuudessa.

Lasse Jaatinen, 68, oli takavuosina erittäin suuri tekijä siinä, että Kimi Räikkönen pääsi eteenpäin kohti F1-tähteyttä.

Räikköset, eli Paula-äiti, Matti-isä ja pojat Kimi ja Rami olivat tavallinen suomalainen perhe 1990-luvun alussa. Raha verrattain kalliiseen lajiin oli usein tiukassa, kun molemmat perheen pojista ajoivat kartingia.

Jaatinen tuki Räikkösten perhettä monin tavoin, ja perhe sai tavaroita ja palveluita ajoittain jopa velaksi.

Vuoden 2007 maailmanmestarin Kimi Räikkösen, 42, F1-ura päättyi sunnuntaina Abu Dhabissa.