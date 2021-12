Podcast: Valtteri Bottakselta avointa puhetta miljoonistaan – sanoo suoraan, miksei halua asua Suomessa: ”Kuulosti aika hullulta”

Valtteri Bottas ei olisi noussut F1:n huipulle ilman vanhempiensa taloudellista tukea sekä managerien miljoona-apuja.

Menestys F1-sarjassa on tuonut Valtteri Bottakselle muhkeat tienestit, mutta uran alkupuolella tilanne oli toinen.

Suomen F1-tähti Valtteri Bottas ei pelkää sanoa, että hänen ei tarvitse loppuelämänsä aikana murehtia raha-asioista.

Eritoten vuodet Mercedeksen leivissä ovat tuoneet Nastolan formulatykin tilille täytettä siihen malliin, että hän on saattanut laventaa elämäntyyliään vuosien saatossa.

Bottas kertoo raha-asioistaan avoimesti toimittaja Oskari Saaren Suoraa puhetta minusta – Valtteri Bottas -äänikirjasarjan tuoreessa jaksossa.

Forbes-lehden arvion mukaan Bottas tienaa kuluvasta F1-kaudesta noin 8,5 miljoonaa euroa.

– Jos kausi menee tuloksellisesti hyvin, niin se on alakanttiin, Bottas sanoo suoraan.

Bottas, 32, on tienannut uransa aikana palkkoina ja sponsorituloina useita kymmeniä miljoonia euroja.

– On vaikea sanoa tarkkaa summaa (omaisuutta), koska olen sijoittanut kaikkeen. Mutta aika paljon omanikäisekseni. Ei minun tarvitsisi mitään tehdä. Ei tarvitsisi laittaa laukkuja kasaan ja lähteä kisoihin ajamaan autoa. Kyllä tällä loppuelämä pärjätään.

Kun Bottakselta kysytään suoraan, kokeeko hän olevansa rikas, hän vastaa ”rahassa joo”. Mutta muut asiat ovat tärkeämpiä.

– Rikkaus on ihan muuta kuin rahaa. Se on, että saa olla terve. Missä koen, että olen rikas niin olen aina saanut tehdä niitä asioita, mitä haluan ja mihin mulla on intohimo. Se ei ole ihan päivänselvää, että kaikki pystyvät niin tekemään ja seuraamaan aidosti lapsuuden unelmia.

Valtteri Bottas aloitti F1-uransa Williamsilla. Hän ajoi tallissa vuodet 2013–2016. Kuva vuodelta 2010, jolloin Bottas työskenteli Williamsin testikuljettajana.

Aina elämä F1-varikolla ei ole kuitenkaan ollut miljoonameininkiä. Hänen ensimmäinen sopimuksensa, testikuskin paikka Williamsilla, toi noin 50 000 euron tienestit.

Kun Bottas nousi Williamsin kisakuskiksi kaudelle 2013, hänen palkkansa oli 300 000 euroa. Kelpo liksa, toki, mutta yksityiskoneet ja turboahdetut samppanjajuhlat ovat vielä aika kaukana.

Managerit Mika Häkkinen, Didier Coton ja Toto Wolff ottivat Bottaksen siipiensä suojaan 2008. Eritoten Coton painotti ohjauksessaan usein tulevaisuuden miettimistä tienestien kanssa.

– Didier painotti, että mitä aikaisemmin tajuan, sen parempi. Kaikesta, mitä olen tienannut, olen sijoittanut ainakin puolet. Pääasiassa pitkäaikaisiin, matalan riskin sijoituksiin pankin kautta. Ylimääräisellä käteisellä mihin lähden, se on intohimon kautta.

Bottaksella on useita tällaisiakin sijoituksia. 10 prosentin omistusosuus Lahden Pelicans Oy:stä mennee ex-juniorijääkiekkoilijan kohdalla intohimosijoittamisen puolelle.

– Intohimo on päätekijä, mutta yritän pitää huolen, ettei takkiin tule. On kiva tietää, että kun ura loppuu niin on monessa mukana.

Valtteri Bottaksella on jäljellä enää yksi osakilpailu Mercedeksen kuskina. Ensi kaudeksi hän siirtyy Alfa Romeolle. Viime sunnuntaina hän juhli Saudi-Arabian GP:n kolmatta sijaa.

Bottaksen mukaan useampi hänen uransa alkuvaiheessa tekemistään sijoituksista alkaa jo tuottaa. Hän tietää, että miljoonatilit eivät loputtomiin jatku.

Raha ja käytännöllisyys ovat suurimmat syyt sille, miksi hän ei asu Suomessa vaan Monacossa.

– Laskin, että jos asuisin Suomessa ja maksaisin maksimiverot, ja sen lisäksi moneen muuhun maahan, joissa kisataan maksetaan erillisiä veroja, minulle jäisi palkasta 20 prosenttia. Ehkä vähemmän. Minusta se kuulosti aika hullulta.

Bottas viihtyy Suomessa hyvin ja vierailee kotikonnuillaan tilaisuuden tullen. Verojen lisäksi kuitenkin Monaco tarjoaa etuna senkin, että kolmelle F1-kisapaikalle pääsee lentämättä.

Ensi kaudeksi Alfa Romeolle siirtyvä Bottas kertoo myös, että varsinkin nuorempana hän oli joissain asioissa vielä aika pihi – senkin jälkeen, kun tilinauhassa alkoi olla uusia nollia.

– Olin pihi pikkuasioissa. Halusin mökille soutuveneen. Olin tässä vaiheessa ollut kaksi vuotta F1:ssä ja tienannut jotain. Kyselin kavereilta, että olisiko kellään käytettyä soutuvenettä? Heräsin, että eiköhän minulla ole varaa uuteen.

Bottas kertoo toteuttaneensa varhain urallaan yhden pitkäaikaisen haaveensa, kun hän rakennutti Nastolaan lomamökin, oman tukikohtansa.

Vuosien vieriessä varsin rahakkaassa F1-maailmassa suhteellisuudentaju muuttuu. Se, mikä tuntui viisi vuotta sitten kalliilta, ei ehkä enää ole. Bottas ei pelkää sanoa, että rahaa myös kuluu.

– Kun on mahdollisuus käyttää, niin kyllä mä käytän. Elämyksiin, omaan hyvinvointiin, omaan elämänlaatuun. Täältä kun lähtee niin ei saa penniäkään mukaan, Bottas muistuttaa.

– Jos kisojen välissä on sauma matkustaa, panostan mielelläni hyvään hotelliin ja puitteisiin. Elämykset voi olla mitä tahansa. Oli se venereissu tai mitä tahansa.

Bottas onkin viime vuosina jakanut somemateriaalia monenlaisilta reissuiltaan rakkaansa Tiffany Cromwellin kanssa.

Bottaksen puoliso, australialainen kilpapyöräilijä Tiffany Cromwell on tuttu näky F1-varikoilla. Kuvassa pariskunta Qatarin GP:ssä marraskuussa.

Välillä ”pihi Valtteri” kuitenkin nostaa päätään – jos vain hetkeksi.

– Jos on hyvässä hotellissa niin minibaarin vesipullo voi maksaa 10 dollaria. Mieti nyt, vesipullosta kymppi. Olen mä silti saattanut sen ottaa!

– Kylmä fakta on, että raha ei tuo onnea. Se mahdollistaa paljon asioita, mutta kaikki on suhteellista.

Pihiyttä selittää se, että matka F1-sarjaan ei ollut helppo. Keskiluokkaisesta yrittäjäperheestä kuninkuusluokkaan ponnahtanut Bottas on pian poikkeus miljardöörien vesojen keskellä.

Kartingvuosien ajan perhe sai koottua tarvittavat rahat poikansa ajoharrastuksen rahoittamiseen. Kun oli aika siirtyä pikkuformuloihin, Valtterin tapauksessa Formula Renault -sarjaan, piti alkaa löytää järeämmän luokan kumppaneita.

– Kausi Koirasen tallissa maksoi 160 000 euroa. Kun lähdimme ajamaan kahden sarjan kautta, keräsimme 340 000. Se riitti nippa nappa, Valtterin isä Rauno kertoo ohjelmassa.

Kolareihin ei kirjaimellisesti ollut varaa, sillä nuo ”täyden palvelun” rahat kattoivat auton, insinöörit, mekaanikot ja muut tallin palvelut, mutta eivät uusia autoja. Jos onnettomuuksia tuli, ne piti kustantaa omasta pussista.

Kolari saattoi maksaa 10–20 000 euroa. Bottasten budjetti meni tallipaikan ostamiseen.

– Tuollainen laittaa kuskin miettimään. Kannattaa ajaa järkevästi. Ylimääräistä rahaa ei ollut, laitteet piti tuoda maaliin.

Tuleva F1-tähti Valtteri Bottas (edessä) kartingin SM-kisoissa vuonna 2006.

Isä-Bottas pyörittää omaa siivousalan yritystään, jonka avulla pystyi rahoittamaan poikansa harrastusta pitkään. Kun piti alkaa löytää kumppaneita, isä otti poikansa mukaan neuvotteluihin. Tämä auttoi ymmärtämään, mitä kaikkea unelman eteen piti tehdä.

Rauno laskee, että Bottakset ovat laittaneet noin kahden omakotitalon verran rahaa siihen, että poika nousi autourheilumaailman huipulle.

– Onneksi siivousfirmassa oli silloin paljon töitä!

15 vuoden isä–poika-yhteistyö on kantanut hedelmää. Kaikki unelmat kuninkuusluokan saavuttamisesta kävivät toteen.

Managerien ja sponsorien kiinnostus heräsi, kun Bottas voitti ensimmäiset tittelinsä alemmissa formulasarjoissa 2008. Hän kävi vierailulla Ferrarilla, ja Renault oli kiinnostunut saamaan suomalaisen akatemiaansa. Bottas valitsi Häkkisen, Cotonin ja Wolffin yksityisen tien.

– Managerit ovat laittaneet yhteensä 2,5 miljoonaa euroa omista taskuistaan uraani. He ovat saaneet ne takaisin. Kun pärjää, maksetaan takaisin. He ovat saaneet sijoituksensa takaisin. Tässä lajissa ei ole hyväntekeväisyyttä. Sen olen huomannut, Valtteri Bottas sanoo ja naurahtaa perään.

Bottakselle oli nuoresta asti tärkeää, että F1-sirkus ei muuta häntä ihmisenä.

– Olen onnistunut siinä. Yksin siihen ei pystyisi, mutta onneksi on perhe ja hyvät ystävät lähellä. Jos vähänkään nousee jalka maasta, se vedetään heti takaisin. Se on hyvä juttu. Kyllä se on joskus meinannut vähän noustakin, mutta onneksi myös laskeutunut.