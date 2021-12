David Coulthardin mitta tuli täyteen – vertaa F1-sarjaa vapaaotteluun

David Coulthardin mielestä sarja voitaisiin uudelleennimetä ”UFC F1:ksi”.

Entinen F1-kuljettaja ja nykyinen lajipersoona David Coulthard, 50, vertaa kuninkuusluokan nykymenoa vapaaottelusarja UFC:hen.

Coulthardin kommenteista F1 Nation -podcastissa uutisoi Planet F1 -sivusto.

Vuonna 2008 F1-uransa päättänyt skotti laukoi vaiherikkaan Saudi-Arabian osakilpailun jälkeen lajin muistuttavan nykyään vapaaottelua.

– Sen mitä tiedän UFC:stä on se, että siellä on ainoastaan kaksi sääntöä: ei saa iskeä vyön alle tai silmiin. Kaikki muu on sallittua, Coulthard pohjusti sivuston mukaan podcastissa.

– Tuntuu siltä, että Formula 1 on muuttunut F1 UFC:ksi, ja mikä vain on sallittua kunnes tuomaristo tulee väliin, Coulthard lataa.

Coulthard kehui samassa lähetyksessä Red Bullin Max Verstappenin otteita Jeddan katuradan kohukisassa.

– Hänen tapansa päästää Lewis ohi juuri ennen DRS-aluetta, sitten ohittaa tämä uudestaan ja lopulta saada vauhti DRS:stä oli nerokasta ja luovaa ajattelua.

Verstappenin kisa kaatui lopulta viiden sekunnin aikarangaistukseen. Coulthardin mielestä hollantilainen olisi ansainnut voittaa osakilpailun.

