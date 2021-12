Lando Norris lyttäsi F1-sarjan ”typerän säännön” – somessa julkaistun kuvan ilme kertoi kaiken

McLarenin Lando Norris pettyi rajusti Saudi-Arabian F1-kisassa.

Lando Norris oli kaikkea muuta kuin tyytyväinen sunnuntai-iltana ajetun Saudi-Arabian F1-kisan päätyttyä.

McLarenin brittikuljettaja oli kisassa lopulta kymmenes ja saavutti yhden MM-pisteen. Norris kuitenkin koki, että paljon enemmän olisi ollut saatavilla.

Norris menetti saumat parempaan sijoitukseen epäonnekkaasti. Hän oli kisassa kuudentena, kun turva-auto tuli radalle Haasin Mick Schumacherin ulosajon seurauksena. Norris kurvasi turva-autojakson alkaessa renkaanvaihtoon. Tuossa vaiheessa moni vastustajista ei käynyt varikolla lainkaan, ja Norris putosi kisassa sijalle 14.

Hetkeä myöhemmin kisan keskeytettiin. Näin ollen ne kilpailijat, jotka eivät olleet käyneet varikolla turva-autojakson aikana hyötyivät, sillä he saivat sääntöjen mukaan vaihtaa renkaat autoihinsa ennen uusintastarttia.

Norrisille menetti kisoissa asemiaan samalla tavalla myös viime kaudella Italian ja Toscanan F1-kisoissa. Hänen mielestään F1-kisojen sääntö, joka mahdollistaa renkaanvaihdon ennen uusintastarttia, on epäoikeudenmukainen.

– Olen aina ollut kärsijänä näissä tilanteissa, joten tämä ottaa minua enemmän päähän kuin ketään muuta. Mielestäni sääntö on epäreilu, ja se pitäisi muuttaa, Norris sanoi Motorsport.comin mukaan.

– Tämä sääntö vain pilaa kaiken, jos sanon rehellisesti. Ensin teet rajusti hommia, ja sitten yksi typerä sääntö vie meiltä kaiken.

Norris julkaisi kisan jälkeen Twitter-tilillään kuvan itsestään. Kuvassa hänellä oli hapan ilme kasvoillaan. Kuvan rinnalle hän oli kirjoittanut ironisesti:

– Mahtava kisa.

Norrisin irvaileva kuvateksti vetosi F1-faneihin. Kuva oli maanantai-iltapäivään mennessä kerännyt yli 100 000 tykkäystä ja yli tuhat kommenttia.

Norris on F1-sarjassa kuudentena ennen sunnuntaina Abu Dhabissa ajettavaa kauden päätöskisaa. Britillä on tilillään 154 pistettä. Hänen edellään olevalla Ferrarin Charles Leclercillä on kasassa 158 pistettä.