F1-päällikön toiminta tuomittiin ”käsittämättömäksi” – tyrmäsi nyt kovat väitteet

Kilpailujohtaja Michael Masin mukaan Saudi-Arabiassa käytiin ”hyvin normaalia keskustelua”.

Saudi-Arabian osakilpailussa sunnuntaina nähtiin erikoinen tilanne: kilpailujohtaja Michael Masin kuultiin neuvottelevan suorassa tv-lähetyksessä Mercedeksen ja Red Bullin kanssa siitä, millainen rangaistus Max Verstappenille langetetaan.

Masin käymä huutokauppa tuomittiin välittömästi.

– Aivan käsittämätöntä, että kilpailun tuomaristo alkaa tehdä huutokauppaa kesken kilpailun. Tekemään tarjouksia! Tuomaristo on sitä varten, että he tekevät päätökset. Sanovat, että näin mennään ja se on siinä, asiantuntija Ossi Oikarinen päivitteli C Morella.

Myös Red Bullin tallipäällikkö Christian Horner ihmetteli kilpailujohtajan toimintaa.

Nyt Masi vastaa väitteisiin, uutisoi Motorsport Week.

Kilpailujohtaja kertoo, että hän ei suinkaan käynyt neuvotteluja sopimuksesta tallien kanssa, vaan kyse oli normaalista proseduurin mukaisesta keskustelusta.

– Kilpailujohtajana en kutsuisi sitä sopimukseksi. Minulla ei ole valtuuksia ohjeistaa talleja tekemään mitään siinä tilanteessa, Masi vastasi sivuston mukaan.

– Voin antaa heille tarjouksen, mahdollisuuden toimia sillä tavalla, mutta päätös on heidän. Tuomareilla on valtaa antaa rangaistuksia, mutta minä voin antaa heille oman näkemykseni. Sen takia tarjosin Red Bullille mahdollisuutta luovuttaa sijoituksen, Masi jatkoi.

Tallipäälliköiden ja Fian välisiä keskusteluja on kuultu vasta vähän aikaa tv-lähetyksissä. Masi vakuuttaa, että samanlaisia keskusteluja on käyty myös aiemmin.

– Se on hyvin normaalia keskustelua, jota käydään säännöllisesti ja jota on käyty ympäri vuoden, myös aiemmin.