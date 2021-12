F1-tuomio: Ikimuistoinen kaaoskisa lähti tuomareilta lapasesta – hurja rata jakoi mielipiteet: ”Joku nöösipoika voi ehkä sanoa...”

IS:n toimittajaraati käy läpi Saudi-Arabian F1-osakilpailun kovimmat puheenaiheet.

Draamalta, kohuilta ja kaaokselta ei vältytty Saudi-Arabiassa, Jeddan katuradalla, jolla ajettiin sunnuntaina ikimuistoinen Formula 1:n osakilpailu. Lewis Hamilton voitti ja tasoitti pisteet Max Verstappenin kanssa kuljettajien MM-sarjassa ennen ensi sunnuntain kauden huipennusta.

Kisan tapahtumia perkaa IS:n raati, jossa ovat tällä kertaa toimittajat Joonas Kuisma, Janne Oivio ja Maisa Soininen.

Joonas Kuisma

Tähti

Formula 1. Hamilton ja Verstappen ovat tasapisteissä ennen viimeistä kisaa ensi sunnuntaina Abu Dhabissa. Tämä F1-kausi on ollut ikimuistoinen, hullu ja yksi kaikkien aikojen jännittävimmistä. Kaksi suurta taistelee vastakkain: Federer ja Nadal, Vader ja Skywalker – vanha ja nuori, jää ja tuli. Saudi-Arabian tapahtuvat petasivat täydellisen huipennuksen eeppiselle tarinalle.

Puheenaihe

Kisan tuomarointi. F1:n tuomaristo alkaa tuntua nyt kokemattomalta sijaisopettajalta, jolla homma on lähtemässä hieman lapasesta. Verstappen on ottanut aggressiivisella ajollaan ikään kuin taltan käteen veistoluokassa ja kaivertanut jättimäisen kirkkoveneen opettajanhuoneen oveen. Kisajohtaja Michael Masi yrittää Kummeli-tyyliin kysellä, että: – Miksi teit sen? Hollantilainen on työntänyt sormet korviin ja painanut silmät kiinni. Suusta kuuluu: – Äy-äy-äyyy!

Moka

Jeddan katurata. Olemmeko me varmoja, että tässä kusirännissä kannattaa ajaa kilpaa? F2:ssa meinasi kuolla kuljettaja, kun lähdössä tapahtui raju yhteentörmäys. F1-kisa keskeytettiin kaksi kertaa, kun autot osuivat toisiinsa huippunopeassa betoniputkessa. Rata oli niin kapea, että suomalaiset kuntohiihtäjätkin olisivat saaneet siellä riidan aikaan.

Päänahka

Valtteri Bottas ohitti maalisuoralla Alpinen Esteban Oconin ja nousi kolmanneksi. Se oli härkämäinen suoritus ja maukas hauiksen näyttö nastolalaiselta, joka oli muuten aivan valmis tulemaan Jeddan hiihtoputkeen myös ensi vuonna. Hulluja nuo F1-kuskit. Bottas tekee nyt Mercedekselle väkevää viimeistä palvelusta, koska hän on ratkaisemassa valmistajien MM-sarjan arvokkaan voiton tallilleen.

Valtteri Bottas (oik.) kilisteli Lewis Hamiltonin kanssa ruusuvedellä – samppanjaa kun Saudi-Arabiassa ei suihkutella.

Yllätys

Mikä Kimi Räikköseen meni toiseksi viimeisessä kisassaan? Jäämies ajoi toisen vanhan maailmanmestarin Sebastian Vettelin kanssa kisaa kuin seinähullu. Pappojen ei pitäisi tapella ilman nitroja. Hidastuskuvat ohitustilanteesta olivat hurjia: Räikkönen puikkasi saksalaisen eteen kuin tyhjästä. Hetkeä myöhemmin kaksikko ajoi rinta rinnan mutkan läpi niin, että hiilikuituosat pölisivät.

Maisa Soininen

Tähti

Annetaan jaettu ykkössija: kyllähän Lewis Hamilton ja Max Verstappen tekivät kisasta huikaisevan jännitysnäytelmän. Oli sitten Team Lewis tai Team Max, tylsää ei ainakaan tullut, se on varma. Kaksikon kamppailua piti seurata sydän pamppaillen, kun ei tiennyt mitä tapahtuu ja milloin rysähtää. No rysähtihän se, ja draamaa riitti. Kilvanajoa parhaimmillaan ja pahimmillaan. Huima kisa!

Max Verstappen ja Lewis Hamilton ratkaisevat maailmanmestaruuden ensi sunnuntaina Abu Dhabissa.

Puheenaihe

Minkälainen rangaistus laitetaan? Kilpailunjohtaja Michael Masi huutokauppasi Red Bullille mieleistä rangaistusta, kun Verstappen oli uusintalähdössä puolustanut asemaansa liian aggressiivisesti (yllätys yllätys). Masi tiedusteli Red Bullilta, että otatteko tämän vai tuon seurauksen. Eihän sen näin pitäisi mennä, herranen aika sentään! Fia ja tuomaristo tekevät päätökset, tallit noudattavat niitä. Tallipäälliköt käyvät tietysti aina kuumana radiossa, mutta päätöksentekijöillä pitäisi olla näissä tilanteissa vähän enemmän selkärankaa kuin mitä nyt nähtiin.

Moka

Uransa toiseksi viimeisen F1-kisan ajaneella Kimi Räikkösellä oli hyvä tilaisuus nousta pisteille, mutta tilaisuus hukkui kolarointiin Sebastian Vettelin kanssa. Entisen F1-maailmanmestarit ajoivat rinnakkain, kumpikaan ei suostunut antamaan periksi – ja sitten loppuikin tila. Räikkönen joutui koukkaamaan varikolle ja loppusijoitus oli lopulta 15:s. Kun olisi vain ajanut järkevästi maaliin, pisteitä olisi ollut otettavissa. Vettel keskeytti, joten hyvin ei päättynyt hänenkään kisansa.

Päänahka

Game, set, (melkein) match Mercedes. Siis tallien MM-taistelussa. Ero Red Bulliin venähti Mersun hyväksi 28 pisteeseen, kun keskeyttänyt Sergio Perez jäi kokonaan ilman pisteitä. Valtteri Bottas täydensi Mercedeksen päivän kolmossijallaan, joten näiden ”apukuskien” mittelössä suomalainen on kyllä hoitanut oman ruutunsa Red Bullin Pereziä mallikkaammin. Eihän se tallimestaruus nyt vielä ratkennut, mutta lähellä se on.

Yllätys

Yllätyn aina, kun tällaisten superdramaattisten kisojen ja kohutapahtumien jälkeen kolaroineet kilpakumppanit eivät välittömästi autoista ulos hypättyään mene jupisemaan toisilleen, että: – Mitä hittoa? Minä menisin! Nyt kakkoseksi jäänyt Verstappen seurasi sivusta, kun Hamilton juhli voittoa riehakkaasti tiiminsä kanssa. Toki Verstappen oli kuin myrkyn niellyt, eli sisällä taatusti myllersi. Palkintokorokkeeltakin hän häipyi välittömästi, kun se oli mahdollista. Oletan siis, että mitä hittoa -jupinat käydään kameroiden ulottumattomissa.

Max Verstappen joutui pettymään.

Janne Oivio

Tähti

Olen tylsä ja sanon Lewis Hamilton. Hän otti ykkössijan lähdössä ja hallitsi kisaa, kunnes Verstappen sai lottovoiton punaisen lipun avulla. Verstappen joutui puolustamaan sääntöjen väärällä puolella, Hamilton vastasi kuittaamalla hollantilaisen kisan lopussa. Hamilton on hurjassa iskukunnossa ennen kauden päätöskisaa.

Puheenaihe

Jeddan katurata oli uskomaton kokemus. Joku muropaketista superlisenssinsä voittanut nöösipoika voi ehkä sanoa, että siellä ei pitäisi ajaa. Tällaisella radalla erotellaan samppanjanroiskuttajat itkupilleistä. Takana on upean vuoden dramaattisin kisa, ja tännekö ei pitäisi palata? Hurjaa vauhtia kapeissa rajoissa, parasta mahdollista kilvanajoa. Kun jatkossa saadaan romunkeruu kuntoon niin hyvä tulee.

Tämä rata puhutti.

Moka

Red Bullilla ja Mercedeksellä pitää miettiä tarkasti, kuka päästetään valittamaan kisaradioon Masille, kun homma ei toimi. Herraisä millaista ulinaa ja pillitystä – tämän tason valitusta ei kuule edes kun ”lihaa syövä valkoinen heteromies ei saa enää sanoa mitään”. Risuja ansaitsee Masikin. Laita hyvä mies kitisevät tallipomot jämäkämmin ruotuun.

Päänahka

Lisää kunniaa Hamiltonille. Hän kesti takaiskut sekä myös autonsa vaurioitumisen Verstappenin kanssa myllyttäessä ja painoi lopulta voittoon asti. Koko viikonloppu oli mestarillinen suoritus Hamiltonilta, ja sen ansiosta mestaruustaistelu on tasan. Ei hän ole sattumalta seitsenkertainen maailmanmestari.

Yllätys

Mihin katosi Ferrarin vauhti? Viikonlopun alkupuolella näytti hyvältä, mutta Sainzin aika-ajomokasta lähtien homma meni alamäkeen. Charles Leclerc oli yksi punaisen lipun varikkohässäkän häviäjistä, mutta sekään ei täysin selitä miten hän jämähti sijalle seitsemän. Heikko esitys, vaikkei se Ferrarille valmistajien MM-kolmossijaa maksakaan enää.