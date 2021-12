Mitä ihmettä? Omituinen tuomarifarssi F1-kisassa – C Moren asiantuntijat tyrmäsivät: ”Aivan käsittämätöntä”

Saudi-Arabian Jeddassa on käynnissä kaoottinen F1-kilpailu.

Jeddan katurata Saudi-Arabiassa on osoittautunut juuri niin haastavaksi kuin etukäteen pelättiin.

Sunnuntaisessa F1-osakilpailussa on nähty hurjaa draamaa.

Kilpailu on ollut punaisilla lipuilla keskeytettynä jo kahdesti. Ensin punaiset liput liehuivat, kun Haasin Mick Schumacher oli ajanut ulos. Uusintastartissa rytisi taas. Muun muassa Haasin Nikita Mazepin ja Williamsin George Russell kolaroivat kapealla radalla.

Ensimmäiset punaiset liput satoivat Red Bullin Max Verstappenin laariin, sillä hän oli noussut kisan kärkeen paalulta lähteneen Lewis Hamiltonin mentyä varikolle. Verstappen ei ollut ehtinyt vielä renkaiden vaihtoon, ja sai ilmaisen huoltomahdollisuuden punaisten lippujen seurauksena.

Ensimmäisessä usintalähdössä toisesta ruudusta startannut Hamilton reagoi hyvin ja oli nousta Verstappenin ohi. Verstappen kuitenkin piti lopulta paikkansa aggressiivisen ajon jälkeen. C Moren asiantuntijat Ossi Oikarinen ja Toni Vilander näkivät, että Verstappen teki ykkösmutkassa virheen pitämällä väkisin Hamiltonin takanaan.

– Hän ajoi ratarajojen ulkopuolelta, liittyi takaisin radalle ja ajoi tahallaan Hamiltonin eteen. Hän blokkasi Hamiltonin, Vilander totesi.

Kun autot olivat toiseen kertaan varikolla odottamassa uusintalähtöä, taustalla nähtiin kummallinen näytelmä. Kilpailunjohtaja Michael Masi tuntui käyvän kuin huutokauppaa Red Bullin kanssa Verstappenin rangaistuksesta.

Masi tarjosi mahdollisuutta siihen, että Verstappen putoaisi lähtöruudukossa Hamiltonin taakse. Muuten tapausta tutkittaisiin ja tuloksena voisi olla 5 tai 10 sekunnin aikasakko.

– Tarvitsemme muutaman minuutin harkinta-aikaa, Red Bullilta vastattiin.

C Morella rangaistushuutokauppa tyrmättiin.

– Aivan käsittämätöntä, että kilpailun tuomaristo alkaa tehdä huutokauppaa kesken kilpailun. Tekemään tarjouksia! Tuomaristo on sitä varten, että he tekevät päätökset. Sanovat, että näin mennään ja se on siinä, Ossi Oikarinen päivitteli C Morella.

Kilpailu on käynnissä nyt kolmen lähdön jälkeen.