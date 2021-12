Taistelu mestaruudesta tiivistyy! Max Verstappenin Jos-isä haukkuu Mercedes-pomon huonoksi häviäjäksi: ”Toto on näyttänyt todellisen luonteensa”

Jos Verstappen pitää Mercedes-pomo Toto Wolffia huonona häviäjänä.

Jos Verstappen (vas.) ei voittanut F1-urallaan yhtään maailmanmestaruutta, mutta hänen poikansa Max (oik.) on nyt lähellä tuoda pystin kotiin.

F1-SARJAA johtavan Max Verstappenin, 24, isä Jos Verstappen, 49, iskee kovin sanoin poikansa kilpakumppania Mercedestä vastaan. Ennen kauden viimeistä edellistä osakilpailua Saudi Arabiassa ero tallien välillä on niukka.

Red Bullin Max Verstappen johtaa MM-taistoa kahdeksan pisteen erolla Mercedeksen Lewis Hamiltoniin. Brittitalli puolestaan pitää piikkisijaa tallien MM-taistossa viiden pisteen erolla energiajuomajättiin.

Jos Verstappen avautui poikansa tilanteesta hollantilaisen De Limburgerin haastattelussa.

Poikansa agenttina toiminut vanhempi Verstappen kertoo, ettei hän kadu poikansa päätymistä Red Bullin väreihin. Samalla hän paljastaa, että pojan siirtymisestä Mercedeksen riveihin on aiemmin keskusteltu. Suhde brittitalliin on kuitenkin nyt jäissä.

Mercedeksen tallipäälliköstä Toto Wolffista Verstappen lataa kovia sanoja.

– Meillä on Red Bullissa kaikki hyvin. Toto Wolffin kanssa on käyty keskusteluja ja ajattelin, että meillä oli hyvä suhde häneen, mutta Toto on näyttänyt todellisen luonteensa viime aikoina. Meillä ei enää synkkaa.

Lehti kysyy Verstappenilta, onko Wolff huono häviäjä.

– Niin voisi sanoa, kyllä. Mercedes johti vuosien ajan. Nyt heidät on ajettu nurkkaan ensimmäistä kertaa ja Totosta on tullut esille toinen puoli. Harmi, mutta näin opit tuntemaan oikeasti ihmisen.

Nuorempi Verstappen ei siis ole ainakaan lähiaikoina siirtymässä saksalaistallin riveihin.

Jos Verstappen muistuttaa, että pojan sopimusta Red Bullin kanssa on jäljellä vielä kaksi vuotta, eikä heillä ole tällä hetkellä haluja lähteä tallista.

– Olennaista on, miten uusia sääntöjä tulkitaan ja mitä se tarkoittaa suoritukselle. Mutta täällä tuntuu hyvältä ja meillä on paljon aikaa.

Saudi Arabian osakilpailun aika-ajot käynnistyvät lauantaina kello 19.00.