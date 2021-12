Kimi Räikköselle pidettiin jo läksiäiset – ”Se oli juuri niin kaunista, miltä se näytti”

Kimi Räikkönen ja Valtteri Bottas kertoivat kuulumisiaan ennen Saudi-Arabian GP:tä.

Formula 1:n MM-sarjan mestaruudesta ajetaan arvaamattomissa oloissa Saudi-Arabian Jeddassa. Max Verstappenin ja Lewis Hamiltonin äärijännittävän kaksinkamppailun näyttämönä palvelee vastavalmistunut, pitkä ja pölyinen katurata.

Red Bullin autoa komentava Verstappen pääsee kilpailuun kahdeksan pisteen johdossa, ja hän voi varmistaa sunnuntaina mestaruuden. Toisaalta Hamilton on voittanut sarjan kaksi edellistä kilpailua ja ajaa vauhdilla hollantilaisen etumatkaa umpeen.

Jeddan vauhdikkaalla radalla voimasuhteita voi vain arvailla. Ennakkoarvioinnissa ohittamista pidetään vaikeana, mikä korostaa lauantain aika-ajon merkitystä.

– Rata on mielenkiintoinen, nopea ja paikoin aika kapea, joten se todella rankaisee kuljettajaa virheistä, arvioi Hamiltonin Mercedes-tallitoveri Valtteri Bottas.

– On mielenkiintoista nähdä, millainen rata on suorituskyvyn kannalta. On vaikea ennustaa mitään, koska emme esimerkiksi tiedä, miten hyvä pito radalla on. Veikkaan, että tulee tasaista.

Bottas ajaa kilpailussa sadannen kilpailunsa saksalaistallissa. Hän vaihtaa ensi kaudeksi Alfa Romeolle.

– Tavoitteeni on voittaa. Jos se ei onnistu, yritän saada maksimimäärän pisteitä merkkimestaruutta varten, Bottas jatkoi.

– Yritän ajaa vahvan ja puhtaan viikonlopun tiimilleni, joten uudella radalla pitää välttää ylimääräiset ongelmat.

Mestaruuskamppailu ei vaikuta ajamiseen.

– Yritämme Lewisin kanssa ottaa niin paljon pisteitä kuin mahdollista ja ajajina kunnioitamme vastustajaa. En usko, että myöskään Max tekee ajamista varten mitään laskelmia. Kukaan tuskin muuttaa ajotapaansa tässä vaiheessa, Bottas kertoi.

– Kilpailemme kovaa, ammattimaisesti ja parhaan kykymme mukaan saadaksemme parhaan tuloksen.

Mercedes johtaa valmistajien sarjaa viiden pisteen erolla Red Bulliin.

Alfa Romeolla F1-uraansa päättelevän Kimi Räikkösen lähtöjuhla vietettiin viime viikolla Hinwillin päämajassa Sveitsissä. Suomalaisveteraani osallistui tilaisuuteen perheensä kanssa.

– Ei siitä ole paljon kerrottavaa. Oli hieno nähdä ihmiset viimeistä kertaa siellä. Tapasin ihmisiä, oli ohjelmaa ja se oli juuri niin kaunista, miltä se näytti, mutta tärkeintä oli tunnelma. Se oli hyvä, 42-vuotias Räikkönen kertoi.

MM-sarjan kokenein kuljettaja ei kokenut tunnelmaa haikeaksi.

– En tiedä, miksi se olisi mennyt tunteisiin. Olen iloinen siitä, että tämä on pian ohi. Siihen ei liity mitään surullista eikä ikävää. Se on hyvä asia, Räikkönen selitti.

Saudi-Arabian Jeddassa ajettavaa kisaa Räikkönen pitää mielenkiintoisena, koska se ajetaan uudessa maassa ja uudella radalla.

– Olen nähnyt radan vain tv:stä, kun sitä ajettiin turva-autolla. Se näytti nopealta ja aika pölyiseltä, Räikkönen kertoi.

– On vaikea sanoa mitään tai ennustaa, mutta ainakin se on jotain erilaista. Toivottavasti saamme sieltä siedettävän tuloksen.

Saudi-Arabian GP:n aika-ajo on ohjelmassa lauantaina, ja kauden 21. MM-osakilpailu ajetaan sunnuntaina.