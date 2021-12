F1-asiantuntija varoittaa George Russellia – ”Kuihdutko kuin kukka?”

Arvostettu F1-tietäjä varoittaa George Russellia.

F1:ssä aikoinaan pitkään kisannut, nykyisin lajin tv-kommentaattorina toimiva Martin Brundle varoittaa Mercedeksen tulevaa kuljettajaa George Russellia.

Brundle sanoo, että Russellin tulevassa pestissä ei ole varaa hukata menestymisen mahdollisuuksia. Brundle viittaa samalla Valtteri Bottakseen, joka tekee Mercedeksellä tilaa 23-vuotiaalle Russellille.

– Hänellä (Russellilla) on itseluottamusta, ja sitä tarvitaan. Mielestäni hänellä on tuota itseluottamusta sopivasti, ei niin, että se vaikuttaisi ylimielisyydeltä. Ja tuo on juuri sitä mitä tarvitaan, kun sinun on yllettävä parhaimpaasi (Mercedes-tallitoveri) Lewis Hamiltonia vastaan. Lewis on Mercedeksellä kuin kotonaan, Brundle toteaa Autosportille.

– Ja siinä tarvitaan vahvaa luonnetta. Kun ajat alemman tason tallissa, voit loistaa aina välillä kisoissa ja kaikki puhuvat sinusta silloin. Ja sitten taas hukut massaan, eikä sitä kukaan edes huomaa, Brundle jatkaa viitaten Russellin ajoittaisiin loistosuorituksiin F1:n pahnanpohjimmaisiin lukeutuvassa Williams-tallissa.

– Ja kun sitten pääset tuollaiseen autoon (kuin Mercedeksellä), et voi ikinä hukkua massaan, kuten Valtterikin on huomannut. Kaikki huomaavat suorituksesi, parrasvalot paistavat raa'asti. Ja ennen kuin joudut tuohon tilanteeseen, et voi tietää kehitytkö (kuljettajana) saaden tuosta energiaa, vai kuihdutko kuin kukka... Nähtäväksi jää, kuinka Georgen käy.

Brundle kuitenkin uskoo, että Russell kykenee täyttämään paineita täynnä olevan pestin.

– Hänellä on lahjakkuutta ja luottoa itseensä, kestämään sen "alkujärkytyksen" siitä kuinka nopea Lewis on. En pelkää hänen puolestaan, hän on tarpeeksi hyvä ja tarpeeksi lahjakas ja tarpeeksi itseensä luottava. Mutta helppoa tuosta ei tule.