Christian Hornerin suu käy taas – Toto Wolffilta tuskastunut vastaus tuoreimpaan väitteeseen

Red Bullin pomo otti jälleen kantaa Mercedeksen asioihin.

Christian Horner on ollut paljon äänessä viime viikkoina.

Taistelua F1:n kuljettajien ja valmistajien maailmanmestaruudesta käydään radalla ja myös sen ulkopuolella. Median kautta kilpailijalle viestiminen on osa peliä.

Jos sen tarkoituksena on olla alati suuna päänä, Red Bullin tallipäällikkö Christian Horner on pelin ylivoimainen mestari.

Tällä kertaa Horner puuttui jälleen Mercedeksen suoranopeuteen. Asia on ollut tallipomon hampaissa jo jonkin aikaa, sillä hän on hämmästellyt sitä, mistä kilpailijan etu suoranopeudessa Red Bulliin on tullut.

Mercedeksen mukaan talli ei ole tehnyt suuria muutoksia. Tosin sillä on ollut joissain osakilpailuissa käytössä erityisen tehokas voimanlähde, lempinimeltään ”Rakettimoottori”. Red Bull taas epäilee Mercedeksellä olevan autossaan suoranopeutta edistävä taipuisa takasiipi.

– Olemme nähneet viime kilpailuissa epänormaaleja suoranopeuksia. Toto (Wolff, Mercedeksen tallipäällikkö) on kiivaasti väittänyt, että he ovat parantaneet suoranopeuksia muuttamatta juuri mitään. On hyvä huomata, että ensimmäistä kertaa sitten Silverstonen olemme päässeet samoihin suoranopeuksiin, Horner sanoi Autosportin mukaan.

Autosportin aika-ajoista keräämän suoranopeusdatan perusteella Mercedes on ollut parhaimmillaan 9 km/h nopeampi aika-ajojen suoranopeuksissa Brasiliassa ja 8km/h Meksikossa.

Kansainvälinen autoliitto Fia teki asiaan liittyviä testauksia edellisessä osakilpailussa Qatarissa. Siellä nopeusero oli 3,2km/h.

– Mielestäni on hyvä, että asiaa syynätään. Olen varma, että nyt tehdyt testit poistavat mahdollisuuden kiertää sääntöjä, Horner kommentoi.

Wolff kuittasi Hornerin puheet hölmistyneen oloisesti.

– Ovatko he näyttäneet jotain dataa tai kuvia suoranopeuksista?

– Mennään Saudi-Arabiaan ja ehkä kuulemme taas jotain kommentteja. Se tahti, jolla näitä uusia väittelyjä aloitetaan, en pysy enää kärryillä.

Horner on viime viikkoina ja kuukausina vuoroin puolustanut vimmatusti ykköskuskinsa Max Verstappenin kiisteltyä ajamista sekä oman tallinsa toimintaa – ja kritisoinut vuoroin Mercedestä tai F1:n kisanjohtoa.

Viimeksi Qatarin osakilpailun yhteydessä Horner kutsui ratatoimitsijaa roistoksi.

Horner kiivastui toimitsijalle keltaisista lipuista aika-ajossa. Hän syytti tämän aiheuttaneen Verstappenille lähtöruuturangaistuksen kisaan.

Saudi-Arabian osakilpailu ajetaan ensi viikon viikonloppuna. Viikkoa myöhemmin kausi huipentuu Abu Dhabissa.