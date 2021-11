Fernando Alonso kertoo yllättävällä tavalla väleistään Kimi Räikköseen – ”Nauramme sille, miten feikkiä tämä on”

Fernando Alonso puhui lämpimästi Kimi Räikkösestä.

Australian GP:stä 2001 se alkoi.

Kimi Räikkösen (347 GP-starttia) ja Fernando Alonson (331 GP-starttia), F1-historian kahden kokeneimman kuljettajan urat.

Alonso ja Räikkönen olivat 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen nuoret supertähdet formula ykkösten MM-sarjassa. Alonso voitti maailmanmestaruuden 2005–06, Räikkönen 2007.

Espanjalaislegenda Alonso, 40, puhuu F1-sarjan Beyond the Grid -podcastissa matkasta, jonka hän on kulkenut Räikkösen kanssa.

– Kun debytoimme, ei varmasti ollut selvää näkemystä siitä, mitä tulevaisuus tuo. Meidän molempien aika ykkösissä on ollut fantastista, ja voitimme maailmanmestaruuden. Silloin sitä ei voinut tietää.

– Olen tosi iloinen, että olen saanut jakaa niin monta vuotta F1-sarjassa Kimin kanssa. Hän on erinomainen persoona, jota me jäämme ensi vuonna kaipaamaan paljon, Alonso sanoo.

Räikkönen ja Alonso keskustelemassa Itävallassa aiemmin tällä kaudella.

Espanjalainen kehuu Räikköstä rehelliseksi henkilöksi, joka ei pelaa mitään pelejä vaan on juuri sitä, miltä näyttää.

Toisaalta Alonso myös toteaa, että ”Jäämies käyttää maskia”.

– Hän on aika lämmin sisältä. Siellä on erilainen persoona, jonka näemme silloin tällöin. Hänet täytyy tavata kilpa-autoiluympäristön ulkopuolella.

Podcastissa kuulee vain äänen, mutta Alonson hymy on aistittavissa, kun hän mainitsee lentokenttien ja ravintoloiden lisäksi törmänneensä Räikköseen myös juhlimassa. On jopa hieman yllättävää, miten läheisiltä Alonso saa kaksikon nykyvälit kuulostamaan.

– Etenkin kisojen jälkeen hänen kanssaan voi puhua rehellisesti eri aiheista. Hän menee suoraan asiaan. Meillä on paljon samoja ajatuksia formula ykkösistä, Alonso sanoo.

– Tämä maailma on kupla eikä oikeaa elämää. Meillä on kaikki upeat fasiliteetit, matkustamme hyvillä koneilla, olemme viiden tähden hotelleissa ja saamme kaiken tarvittavan avun. Sunnuntai-iltana olemme kuitenkin tavallisia ihmisiä ja nauramme sille, miten feikkiä tämä kaikki on.

Alonso ja Räikkönen taistelivat Yhdysvaltain GP:ssä.

Räikkönen, 42, lopettaa uransa tähän kauteen. Jäämies oli F1-sarjasta poissa 2010–11. Myös Alonso oli kuninkuusluokasta poissa kahden vuoden ajan, 2019–20. Hän palasi täksi kaudeksi sarjaan ja jatkaa Alpinen riveissä myös ensi kaudella.