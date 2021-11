F1-tähti Lando Norris, 22, ihmettelee ”nettietsivien” touhua – ”Todella, todella outoa”

F1-tähti Lando Norris on kokenut julkisuuden varjopuolet.

McLarenin Lando Norris, 22, ajaa F1-sarjassa kolmatta kauttaan.

Persoonallinen britti nousi suursuosioon jo tulokaskaudellaan. Tänä vuonna tehdyssä tutkimuksessa hän oli sarjan toiseksi suosituin kuljettaja: enemmän faneja on vain Max Verstappenilla. Toinen britti Lewis Hamiltonkin jäi taakse kolmospaikalle.

Norrisin suosio on perustunut ajosuoritusten ja perinteisen median esiintymisten lisäksi erityisesti hänen someprofiiliinsa ja Twitch-palvelussa striimaamiseen – jota Norris toki on vähentänyt radikaalisti.

Julkisuudella on isoja varjopuolia, joista Norris puhuu ESPN:n tuoreessa jutussa. Hän puhuu mm. ”nettietsivistä”, jotka tutkivat julkisuuden henkilöiden kuten Norrisin profiileja selaten hänen seuraamiaan henkilöitä ja mahdollisesti näiden yksityishenkilöiden profiileja – puhumattakaan vielä syvemmästä ”selvitystyöstä”.

– Se on todella, todella outoa. On oikeasti todella puistattavaa, mitä jotkut ihmiset tekevät. Se aika, jonka jotkut käyttävät selvittääkseen ihmisten asioita... Nauran sille ja pidän sitä huvittavana, mutta se on todella outoa. Yksinkertaisesti omituista, Norris linjaa.

Haastattelussa ei suoraan puhuta Norrisin seuraelämästä, mutta hän viitannee mm. erilaisiin parisuhdespekulaatioihin, joita jotkut kaivavat somekanavien avulla.

Vaikka sosiaalisen median palvelut nostivat Norrisin suursuosioon, samoissa palveluissa hän kokee myös statuksensa pahimmat varjopuolet.

– Henkilökohtaisessa elämässäni ja ystävyyssuhteissani on ikävää, että jotkut joutuvat ihan ilman omaan syytään valokeilaan, ihan vain koska heidät on nähty minun kanssani tai seuraan heitä sosiaalisessa mediassa, Norris sanoo.

– Huonoin osa suosiota on ihmiset, jotka eivät kunnioita minun henkilökohtaista elämääni ja ihmisiä, joiden kanssa vietän aikaa.