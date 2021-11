Lewis Hamilton on ottanut yhteen Max Verstappenin kanssa – löysi yhden syyn nuorten kuskien aggressiiviseen tyyliin

Lewis Hamilton ja Max Verstappen ovat käyneet tällä kaudella kovia taisteluita radalla. Hamiltonin mielestä välillä on parempi vetäytyä ja välttää osuma.

Mercedeksen brittikuski Lewis Hamilton jahtaa kiivaasti jo kahdeksatta F1:n maailmanmestaruuttaan.

Kaksi edellistä kisaa voittanut Hamilton on kaventanut eroa F1-sarjaa johtavaan Max Verstappeniin. Hollantilaisella on kuitenkin yhä kahdeksan pisteen etumatka, kun ajamatta on enää kaksi kilpailua.

Hamilton antoi tarkoin valitulle mediajoukolle, muun muassa Autosportille, tällä viikolla haastattelun, jossa puhui paljon rajusta taistelustaan Verstappenin kanssa.

Yksi kaikkien aikojen kuljettajista uskoo, että nuoresta haastajasta tulee vielä kovempi, kun hän saa lisää kilometrejä vyölleen.

– Tiedän, että hän on supernopea kaveri ja hänestä tulee yhä vahvempi, kun hän aikuistuu ajan myötä. Ja epäilemättä niin tapahtuu. Kun mietin itseäni 24- tai 25-vuotiaana, mitä virheitä silloin teinkään. En usko että tein paljoakaan silloin oikein, joten en syyllistä sellaisesta muitakaan, Hamilton pohti.

Tällä kaudella mestaruudesta taistelevan kaksikon välillä on nähty runsaasti yhteenottoja radalla.

Viimeisimpänä Brasilian osakilpailussa Verstappenin katsottiin pakottaneen Hamilton ulos radalta. Hamilton väänsi itsensä lopulta kuitenkin kisan voittajaksi.

Seitsenkertainen maailmanmestari painotti haastattelussa, että joskus on parempi luovuttaa ja käydä vaikka radan ulkopuolella. Osumia on syytä välttää, sillä tärkeintä on päästä aina maaliin. Hän ei pidä sellaista ratkaisua heikkoutena.

– Esimerkiksi Silverstonen tilanteessa eturenkaani oli hänen eturenkaansa rinnalla. Jos olisin toiminut samoin kuin hän Brasiliassa, pysynyt vain kaasulla, ajattanut ulos radalta ja pitänyt paikkani, mitä silloin olisi tapahtunut? Miten sääntöjä olisi tulkittu? En ole liian mahtava tai menestynyt vetäytyäkseni. Tiedän, että se on joskus viisain ratkaisu, Hamilton totesi viitaten heinäkuun Britannian osakilpailuun, jossa Verstappen ajoi rajusti ulos osuttuaan yhteen Hamiltonin kanssa.

Britti kertoi epäilevänsä, että nuorten kuljettajien ajotyyli juontaa ainakin osittain juurensa kehittyneistä ajo-olosuhteista.

Nuoret kuljettajat ovat ajaneet pienestä pitäen moderneilla ja paljon aiempaa turvallisemmilla radoilla. Näin he ovat tottuneet ottamaan enemmän rataa reunustavien laajojen, asvalttisten turva-alueiden sallimia riskejä.

– Kun minä aloitin autoilun, useimmilla radoilla ei ollut sellaisia. Se oli hauskempaa ja vaarallisempaa, ajaminen vaati enemmän. Aina ei voinut mennä rajan yli. Silloin piti olla varovainen, kun taas uusi sukupolvi voi painella rajan yli, mennä mutkan leveäksi ja palata radalle. Siitä ei joudu maksamaan samanlaista hintaa, hän ruoti.

Hamiltonin ja Verstappenin kaksintaistelu mestaruudesta jatkuu 3.–5.12. Saudi-Arabian osakilpailussa. Viikkoa myöhemmin ajetaan kauden päätöskilpailu Abu Dhabissa.